女子打AZ後雙腳痠痛、腳底麻　無法確定與疫苗關連「獲救濟金20萬」

▲新冠疫苗接種，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部公布最新疫苗受害救濟審議結果，有11人因接種新冠疫苗後不適獲得救濟金，其中最高額是台中市40多歲女性，打完AZ疫苗之後出現雙腳痠痛、腳底麻等情形就醫，診斷為格林巴利症候群、下肢深部靜脈血栓；其中林巴利症候群症狀無法確定與AZ關連性，最後核予救濟金20萬元。

根據疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第199次會議紀錄，會議於3月23日召開，總計審查134案，最後有14案核予救濟金，分別是11起接種新冠疫苗，3起接種卡介苗。新冠疫苗獲救濟部分，11人的年齡分布20多歲至70多歲，其中3人接種莫德納，獲救濟金2萬～13萬元，6人接種AZ，獲救濟金2.5萬至20萬元，2人接種高端，分別獲4萬與8萬救濟金。

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本次審查中獲最高額救濟金是一名40多歲女性，疾管署副署長羅一鈞說明，個案本身有有糖尿病合併視網膜病變、高血壓及末期腎病接受腹膜透析等疾病史，接種AZ疫苗後41日因斷續雙腳痠痛、腳底麻等情形就醫，經診斷為格林巴利症候群、下肢深部靜脈血栓。

根據審議結果，其下肢血栓部分與置放雙腔導管及其潛在血栓風險因子有關。惟依據症狀發生時間及臨床表現研判，其格林巴利症候群症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性，最後核予救濟金20萬元。

▲AZ疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

救濟金次高為13萬元有2人，都是接種莫德納疫苗。其中1人為北市70多歲個案，接種疫苗後出現下肢麻木與無力等情形而就醫，經診斷為視神經脊髓炎；另1人為台中市60多歲個案，接種疫苗2周後自述出現四肢無力、麻木等情形就醫，就醫後經診斷為格林巴利症候群。查個案本身有多發性神經病變、腰椎椎間盤突出併神經壓迫等多重疾病史，且於接種疫苗前之神經傳導檢查亦顯示異常。這2人症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗（Moderna）之關聯性獲得救濟。

另本次最年輕獲救濟為20多歲高雄市個案，接種AZ疫苗18天後出現全身水腫就醫，診斷微小腎病變，依據醫學常理並經綜合研判，其症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性，最後核予救濟金2萬5,000 元。