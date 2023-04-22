消暑料理！「台式泡菜」醃漬有技巧　酸甜微辣好爽脆

記者黃君瀚／綜合報導

當時序邁入悶、濕、熱的季節，也代表著台灣的高麗菜盛產，而且價格實惠。近日《168懶人料理》介紹了一道「台式泡菜」的食譜，配上醃漬小技巧，讓讀者在家輕鬆享受爽脆美味，加上做法十分簡單，不用花費太多時間和精力。

食材：

高麗菜 1/4顆（約370克）

蒜仁 3-5瓣

辣椒 2根（依個人口味增減）

胡蘿蔔 1/2條

鹽 約4克

雪碧汽水 100-120 ml

蘋果醋 2-3大匙（一般用白醋）

檸檬汁 1/2顆（可省）

[廣告]請繼續往下閱讀...

做法：

1. 高麗菜用過濾水（或白開水）沖洗乾淨後，撕成小塊，胡蘿蔔削皮刨成絲，加點鹽靜置10-15分鐘，可以用加蓋的保鮮盒（容器）搖晃一下，加快出水速度，將水擠出後備用。蒜仁切碎，辣椒切圈。

2. 擠出水分的高麗菜，加入蒜末、辣椒圈，倒入雪碧、醋，擠入檸檬汁（有籽記得挑掉），拌勻後放冰箱冷藏1小時，中間記得要翻拌一兩次，要更入味可以放至隔夜，上桌前可以加幾滴香油增香。台式泡菜就是要來盤炸豆腐才算完美！

Tips：

1. 之前曾用雪碧醃漬小黃瓜，這次台式泡菜沒用糖，一樣用雪碧代替。

2. 辣椒請注意品種，不用放太多，辣過頭容易太搶味。不喜歡白醋的味道，一般會用檸檬汁或是果醋替代。

3. 醃漬食品不會經過烹煮，食材清洗請用煮開放涼的白開水或是過濾水。