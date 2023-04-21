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力抗數位洪流！地方新聞台堅持在地特色　不做腥羶色新聞

▲▼地方新聞力抗數位洪流，堅持在地特色，不做腥羶色新聞。（圖／記者許敏溶攝）

▲地方新聞堅持在地特色，不做腥羶色新聞。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

數位化時代，國際新聞幾乎沒有時差，更被腥羶色新聞淹沒，但台灣不少地方性電視台，報導新聞仍堅持「在地特色」，在今（21日）天台大的一場研討會上，有線電視系統台就直言，系統台記者設定議題導向時，不隨全國性新聞起舞，而是以當地民眾關心的大小事為主，也不報導負面新聞，而是深耕在地，凸顯地方特色，但也因為有限人力與資源，面臨兼顧質量的考驗。

隨著數位化媒體的普及和技術進步，國際新聞傳播速度更快速，訊息量更大，為吸引讀者眼球，腥羶色新聞當道，但也可能因資訊傳遞速度過快而產生錯誤或不實新聞，而台大新研所今天舉辦「數位傳播新趨勢：全球化、地方新聞與永續發展」研討會，探討地方新聞在數位化時代下的未來發展方向或轉型策略。

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研討會邀請有線電視系統台與平面媒體主管參與，主跑25年地方新聞的中嘉寬頻北健總經理許巧妮指出，地方新聞就是特定區域民眾關心的大小事，因為要深入了解新聞事件始末及人文歷史背景，記者可以放慢採訪節奏，報導的目是地方特色，和全國新聞設定為腥羶色或特定人物或事件，相較上就有落差，所以記者若沒有熱情，很難在地方新聞長期經營，但也同時面臨兼顧質量的考驗。

許巧妮舉例說，同樣一場新北市長侯友宜出席企業捐贈康復巴士的活動，全國性和地方性媒體報導角度就有落差，全國性媒體關注的是侯友宜是否要參選總統，但地方新聞台則著重後續影響，包括對身心障礙者福利，但有時也因為地方新聞台重視地方民眾，有些地方縣市首長召開記者會時，還會問地方記者到了沒，甚至為此延後記者會時間。

▲▼地方新聞力抗數位洪流，堅持在地特色，不做腥羶色新聞。（圖／記者許敏溶攝）

▲在今天台大新研所舉辦研討會上，地方新聞台新聞報導堅持在地特色，不隨全國新聞起舞。（圖／記者許敏溶攝）

在數位化時代，偏鄉區域地方新聞也受到衝擊，台數科集團新聞部副總經理周旭毅則指出，包括地方報社人力縮減，且因為收視率考量，地方新聞也會受全國性新聞影響，所以地方電視台要做市場區隔，不要腥羶色新聞，不跟全國新聞起舞，重視地方上的大小事，而且小故事也能做出感人新聞，並和社區居民建立情誼。

「我們不報導負面新聞！」周旭毅表示，地方縣市政府難免政黨輪替，地方新聞台不成為政治鬥爭工具，所以不會報導攻擊競選對手的新聞，而且不管偏向藍或綠，就會失去另一半的市場，所以避免報導負面新聞，而是落實深蹲在地，長期紀錄在地影音與人文風情，成為居民的好朋友。

但周旭毅也坦言，由於地方系統台也面臨不少挑戰，例如不求業配新聞，大部分資金來自系統台支持，資源相對較少，記者薪資僅3萬多，不如全國台記者，也成為全國台記者的農場，又不能做腥羶色及監視器等「三器新聞」，新聞來源相對限制較少。

從新北地方記者出身的自由時報生活中心主任劉力仁則認為，報紙有地方版面，才能讓地方聲音出來，而地方新聞涵蓋面相當廣泛，從府會運作、警政犯罪，到颱風天災、宗教活動及村里資訊，而自己擔任地方記者時，還曾跟漁民出海，對於有意投入新聞業，地方記者是很好的起步地點，因為每天要自己找新聞，面臨的課題也不同，就算出錯也沒關係，就當作是鍛鍊。

不過，劉力仁指出，現在地方記者也面臨數位化的挑戰，由於人力縮減，地方記者要負責的路線與區域太大，難以深耕，加上即時新聞要求下，新聞難以深入報導，現在數位時代重視影音新聞，記者光拍照還不夠，還要拍攝影音，加上薪資普遍不佳，導致地方記者流動率偏高，只能期望所有媒體老闆能看到地方記者價值。

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