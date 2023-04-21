16歲少女1天多賺3700元怨「今天都色鬼」　4女曝老闆要求做1事

記者黃翊婷／台北報導

駱姓男子2020年12月至2021年5月間在台北市經營一間卡拉OK店，並找來4名未成年少女當女陪侍，提供坐檯陪酒、伴唱及玩遊戲的服務，還讓客人對少女們親吻、撫摸，所得小費皆不抽成；其中少女D曾抱怨遭客人親吻、撫摸胸部和臀部，「X他媽今天都色鬼」、「幸好我今天加老闆那600元賺3700元」。駱男一審被依違反《兒少性剝削防制條例》判刑5年，他上訴至高等法院遭駁回，目前案件已上訴至最高法院審理中。

▲4名少女證實駱男鼓勵她們讓客人摸，才會有比較多小費。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，駱男是卡拉OK店的實際負責人，店內的消費方式是向客人收取人頭費、包廂費及酒水費後，再由女陪侍提供坐檯陪酒、伴唱及玩遊戲等服務，他還讓客人們對坐檯小姐親吻、撫摸胸部、臀部及私處，增加客人到場消費的意願。

駱男先是以在店內上班可以自行收取客人小費，不另外抽成，特定時間上班還可以另外發放交通費每個月300元至500元為由，引誘、容留4名未成年少女就職，再視當日客人的需求，透過手機聯繫少女們前往店內坐檯陪酒、伴唱。警方接獲通報，循線查獲這起案件。

對此，駱男辯稱，店裡確實有提供女陪侍服務，但絕無任何意圖營利而引誘、容留少女坐檯陪酒的行為，包廂內也禁止做出任何脫序或猥褻行為，況且店裡是開放空間，A女、B女是自己帶客人過來，C女和D女是透過經紀人介紹，他並不知道她們是未成年人，「我沒有付她們薪水或告訴她們讓客人撫摸可以賺更多小費，至於她們要讓客人撫摸，我也管不了。」

不過，4名少女皆證實她們都在卡拉OK店上班，老闆就是駱男，A女曾告知自己才14歲，B女也有表明自己13歲，C女則是17歲，D女第一天上班被問到是否滿18歲，回答「沒有滿（實際年齡為16歲）」；4人證述，老闆鼓勵她們讓客人摸，會有比較多小費，1次就多100元，A女和B女甚至親眼目睹D女被客人親吻。

此外，D女曾在聊天訊息中向其他少女抱怨，「X他媽今天都色鬼」、「遇到2個不是要舌吻，要不然就是要摸奶跟屁股」、「噁心死了」、「幸好我今天加老闆那600元賺3700元」、「要不然我可能砍人了」。當時A女還回覆「好好」。

還有一名同行業者出庭證稱，自己也是在那附近開設卡拉OK店，駱男店裡的女陪侍都很年輕、敢玩，這件事情在當地一帶很有名，也有客人跟我說過，駱男店裡有未成年少女在陪酒。

台北地院法官認為，駱男明知4名少女皆未成年，竟意圖營利而引誘或容留她們坐檯陪酒，甚至容許有對價的猥褻行為，戕害她們的身心發展、扭曲金錢價值觀，行為十分不可取，加上他犯後矢口否認，還將犯行全數推給少女們，難以認定他有悔悟之心，過去也曾觸犯《兒少性剝削防制條例》被判刑5年2個月，如今又再犯，於是依違反《兒少性剝削防制條例》，4次，合併判處有期徒刑5年，併科罰金8萬元。

駱男不滿提出上訴，但高等法院合議庭並不採信，裁定駁回，全案目前已上訴至最高法院審理中。另外，檢方2022年6月間又查出2名少女曾在駱男卡拉OK店坐檯陪酒，請求法院併案審理，但合議庭認為本案判決有罪部分屬於數罪併罰關係，非起訴效力所及，因此退還給檢方另外處置。

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