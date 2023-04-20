直擊／赴紐頓熟食中心參訪！民眾喊「選總統」　侯友宜笑：你是台灣人嗎？

▲侯友宜下午參觀新加坡紐頓熟食中心。（圖／記者崔至雲攝， 下同）



記者崔至雲／新加坡報導

新北市長侯友宜今（20）日下午參觀新加坡紐頓熟食中心（Newton Food Centre），一抵達現場就有民眾看著他高喊「選總統！凍蒜！」侯友宜則是笑著不回應。隨後有記者問到「選總統」議題，他則反問記者「沙嗲是什麼意思你聽得懂嗎？等下一起吃」媒體追問，「所以現在還沒有想法嗎?」侯再指指肚子說，「我們肚子填飽最重要」並邀媒體一起吃。

侯友宜今日拜訪濱海灣賓樂雅臻選酒店參觀綠色永續建築、南洋理工大學，下午到紐頓熟食中心參觀。一到現場就有民眾嗨喊「我在電視上看過你」，也有新加坡民眾說「我支持你選總統」侯聽到先笑笑致意，並說「你是台灣人嗎？」民眾回應「我不是！但是我很喜歡台灣！我支持你！」。

記者實際觀察，紐頓熟食中心大部分的民眾不認識侯友宜，認識他的多為華裔或台灣人，也有不少民眾要求拍照。在侯友宜準備用餐時，記者問到「選總統」議題，他反問記者「沙嗲是什麼意思你聽得懂嗎？等下一起吃」媒體再問，「市民希望你選總統，但你每次都笑而不答？」侯友宜則指一指肚子說「我們自己的肚子填飽最重要」媒體又問，「所以是關心民眾肚子是否被填飽嗎？」侯回「我們大家開心過日子」。

吃了幾口沙爹肉串後，侯友宜表示，市場改造對新北市非常重要，新北市在這幾年改造了10座市場，未來還要改造8座市場。如果可以把改造和改建做得更好，符合環境衛生與智慧科技化，其實大家使用起來也會非常方便。



