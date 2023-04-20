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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜見星國國家發展部長　深談綠建築、淨零碳等議題

▲▼ 侯友宜於新加坡會面稍早新加坡國家發展部部長Desmond Lee 。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜於新加坡會面稍早新加坡國家發展部部長Desmond Lee 。（圖／新北市政府提供，下同）

記者崔至雲／新加坡報導

新北市長侯友宜出訪新加坡，在今（20）日傍晚，新加坡國家發展部長李智陞在臉書上透露早上與侯友宜會面。侯友宜則在晚上9點左右發臉書表示，今天一早他拜訪了國家發展部長李智陞（Desmond Lee)及東北區市長朱倍慶（Desmond Choo 朱倍庆)、市區重劃局長林榮輝（Lim Eng Hwee），大家就綠色城市、綠色建築、淨零碳等議題進行交流，我們一起為地球環境盡份心力。

今日上午因侯友宜都沒有公開行程，隨行媒體揣測他可能與星國高層官員會面。直到傍晚6時許，新加坡國家發展部長李智陞在臉書上公開他與侯友宜見面的照片，答案才正式揭曉。

▲▼ 侯友宜於新加坡會面稍早新加坡國家發展部部長Desmond Lee 。（圖／新北市政府提供）

約在晚間9點，侯友宜也在臉書上表示，今天一早他拜訪國家發展部長李智陞及東北區市長朱倍慶、市區重劃局長林榮輝，大家就綠色城市、綠色建築、淨零碳等議題進行交流。

侯友宜分享在八里打造淨零碳示範區、無煤城市等經驗，此外，侯也提到，新北推動的愛心大平台更獲得所有人的肯定，感謝李智陞的接待，雙方在互惠互利的基礎上，雙方都獲得寶貴的經驗，未來大家朝零碳排的目標前進。

會中侯友宜也邀請今日與會人員，今年10月參加新北市主辦台灣設計展，並參觀全新的新北市立美術館，另外2025年世界壯年運動會將在新北市與台北市舉辦，「歡迎李部長、朱市長與所有同仁，更進一步了解台灣文化的精萃」。

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關鍵字：

侯友宜星國綠建築淨零碳

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