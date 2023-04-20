仁愛鄉賽德克四村與南投林管處成立共管會　齊推山林共好永續經營

▲仁愛鄉賽德克族四村與南投林管處首度成立山林共管會。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣仁愛鄉春陽、精英、都達、德鹿谷等賽德克族四村，18日與南投林區管理處共同成立自然資源共同管理會，也是該處第一個與原住民族成立的共同管理會；南投林管處表示，共管會成立代表對原住民族的重視及認同，期待未來可與當地賽德克族人攜手合作自然資源管理，共同維護山林生態永續經營。

南投林管處與賽德克族間的共管默契，源起於前（110）年「全國賽德克族歲時祭儀暨傳統技藝競賽」時，提供國產柳杉疏伐木供族人搭建傳統祭祀屋及穀倉，將賽德克族傳統住屋重現在族人眼前，也促使雙方有意處建立夥伴關係。

林管處表示，為落實「權利分享、責任分擔」的實質共管，由鄉公所推薦涵蓋4村的賽德克原住民族代表12人，占遴聘21位委員半數以上，專家學者則邀請暨南大學、中興大學及靜宜大學等4位教授，與南投縣原民局、仁愛鄉公所及鄉民代表會所推薦委員，希望共管會充分代表部落的聲音，建立良好互信、互助夥伴關係。

南投林管處長李政賢說明，當天討論議題包括共管範圍的討論、各村提具社區林業計畫的想法，及適合部落的林下經濟產物等，希望在共管會的平台上一起學習、分享權利與承擔責任，共同致力於原民山林傳統智慧文化傳承，促進森林經營與生態保育的永續發展。