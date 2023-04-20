【廣編】2023年領袖日活動　立人中學成為全台首創最低年級雙聯學制

▲立人中學成為全台首創最低年級雙聯學制。

圖、文／立人中學提供

立人國際中小學國際雙語學校，2023年4月19日舉行領袖日活動，董事長孫國燕博士表示，領導力七個好習慣已在學校生根茁壯，激發出學生領導天賦及本能。

因應全球化來臨，立人國際中學(LJIS)首創全台最低年級，國中畢業即可獲得美國、加拿大、台灣三地雙文憑學制。當天在立人國際學校（LJIS）由董事長孫國燕博士，連同美國加州南麓（SHA）、加拿大倫敦學院（LIA）駐臺北代表薛穎總監及臺北復臨美國學校（TPCA）校長Dr. Ashim Pheirim、美國西雅圖Kennedy Catholic High School亞洲區代表Mr. PAUL NIÑO LEYRAN MEIM共同簽訂「全球教育夥伴策略聯盟」。

多所學校訂定共同必修學分，立人國際中學畢業即可獲得雙邊學校畢業證書無縫銜接高中，除了學分互認省去修課時間，更可提早修讀大學預科學分（AP、HONOR），及早為申請大學做準備，可不需托福或SAT考試，直升美國、加拿大一流大學，提早預約通往世界的門票。學校間除了固定寒暑假遊學之外，學期中更可提出跨校選課申請，不受時空限制。

當天也與國立台灣大學國際事務處國際長袁孝維教授，簽訂二校合作協議，拓展二校跨學制、跨文化人才交流。