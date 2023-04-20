守護治安具象化！台中第一警分局聯名順天宮　推Q版限量護身符

▲台中市第一警分局與順天宮聯手推出護身符。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

世界三大宗教盛事之一大甲媽繞境即將展開，台中市第一警分局搭上「全民瘋宗教」的順風車，與台中市中、西區信仰中心順天宮合作，推出聯名款護身符特地設計Ｑ版迷你制服小神衣，且特別過爐火加持，讓民眾小神衣在手，人身財產安全時刻受到庇佑！

順天宮輔順將軍廟香火鼎盛，是台中市中、西區的信仰中心，主祀輔順大將軍，其原名馬仁，人稱「馬舍公」，歷史記載其生平忠義、才德兼備，深受百姓崇仰，感念保佑鄉土恩澤，進而奉祀成為地方保護神。

台中市第一警分局為地方民眾心中維護治安的寄託，攜手轄區順天宮，特地設計Q版迷你制服小神衣並且過爐火加持，護身符正面為「輔順將軍」，另一面則是警察制服的造型，下方寫著大大的「POLICE」字樣，相當精緻。

▲警方期許透過與廟方跨界合作的創意能量，帶給民眾安心。（圖／記者白珈陽翻攝）

第一警分局PO出抽獎方法，即日起至22日（星期六）止，前往第一分局臉書粉絲專頁參加抽獎活動（https://www.facebook.com/taichungpolice1），按讚留言加TAG3位好友，就有機會得到只送不賣限量組Q版警察制服小神衣。

第一警分局長吳燕山表示，藉由限量抽獎活動熱烈展開，呈現警方與民間廟宇跨界合作的創意能量，象徵警民共同治理社區的具體實現，延續內部政署推動的「新世代打擊詐欺行動綱領」以及「社區警政再出發」專案行動，不斷透過結合地方特色，攜手與在地民間團體與企業，提升打擊詐騙犯罪的能量。