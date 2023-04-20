不忍了！曾格爾查帳「沒看到郁方捐款」怒嗆：對我施壓做假新聞

▲曾格爾從頭到尾都沒有收到捐款 。（圖／翻攝自增格爾FB、郁方FB）

記者施怡妏／綜合報導

「登山女神」曾格爾被控不倫已婚富商，還和富商的妻子公關女強人岳啟儒隔空開戰，期間還點名女星賈永婕、郁方，郁方也於19日發文，還原老公捐款完整過程，並氣得連提3個問題質問對方。對此，曾格爾稍早發文，去查了帳戶，根本沒有那筆帳，郁方PO出的匯款帳戶也是錯的。

曾格爾稍早在臉書發文，「郁方在欺騙大家？為什麼又要在新聞上羞辱人？炒新聞？有些女人只會為難女人，這樣的女人物以類聚」，這幾個月聽到朋友說郁方捐款50萬元，但她查帳都沒有查到，看到新聞後很震驚，立刻仔細對帳簿，「完全沒有看到關於郁芳、呂家柔（郁方本名）的任何名字」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾格爾表示，「後來看到她在新聞媒體上改口，捐了幾萬塊，講得不清不楚，我再查還是沒有」，後來郁方說是用老公的名字陳昱羲，於6月20日捐12888元，但她去查了6月20日的帳戶明細，還是沒有這筆帳，「大家去看看，郁芳PO出的匯款紀錄，根本帳戶就是錯誤的」。

她強調，一直以來都只有一個帳戶，郁芳匯款的帳戶根本就是錯誤的，是不可能匯出的，接著附上郁方半年來，在媒體上對她施壓做文章、假新聞的所有截圖，之前從未發聲過，但是郁方的作為真的太超過，「都說忍讓是修為，是我修為不夠，但也真的不想在努力的攀登路上，再分心去處理其他事了」。