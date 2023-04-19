陳吉仲認了「蛋荒」第一時間沒處理好　對院長感到不好意思

▲主持人黃光芹（左）協助農委會陳吉仲（右）調整坐姿，緩解腳傷不適。（圖／震傳媒「新聞不芹菜」提供）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋荒從去年延燒至今，蛋價來到歷史新高，農委會主委陳吉仲今（19）日接受網路節目《新聞不芹菜》專訪首度坦言，雞蛋議題第一時間沒有處理好，當時陳院長剛上任，「對院長感到很不好意思」，表示對行政院造成困擾，感到自責，還說自己因為缺蛋挨罵，壓力大到掉髮。

《新聞不芹菜》主持人黃光芹詢問，國內蛋荒究竟何時可解，明年是否還會缺蛋？陳吉仲澄清，之前提到明年可能也缺蛋，是指如果純粹靠國內產能，明年也無法滿足國內需求，因為這幾年國人對雞蛋、雞肉的需求量成長10~20%，而國內蛋雞場面臨升級問題，也在氣候與疫情影響下，嚴重影響產能，導致國內雞蛋缺口，但隨著加強擴大進口調度後，目前排隊買雞蛋的情況已經緩解。

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黃光芹追問，進口雞蛋政策是否太慢推動，才會被罵得這麼慘？陳吉仲坦言，一開始是以照顧農民優先，且現行雞蛋進口規定限制，最後才開專案進口，但也不是今天開、明天就進來，還有很多內部程序與檢疫規定，對於第一時間沒有處理好，對政院帶來困擾感到自責，也對院長感到很不好意思，強調缺蛋成這樣，責任都是我們。

陳吉仲還說，過去幾個月面對全台蛋荒，農委會被罵得很慘，自己因為壓力大掉頭髮，主責的畜牧處長張經緯更是突然滿頭白髮，但遇到了就是面對問題、解決問題，目前透過專案進口、滾動冷鏈庫存等措施，雞蛋缺口已大幅減少，也會積極推動禽舍改建、提高洗選比例等政策，協助國內蛋雞產業升級。