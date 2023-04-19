澎湖百年「蟒龍桌」失竊大逆轉　竟是主委「調包」偷運來台

▲澎湖合界威揚宮的神桌疑似遭調包運到台灣。（圖／威揚宮提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

澎湖縣西嶼合界威揚宮近百年的「蟒龍桌」神桌，今年2月間被信徒發現在高雄某臉書古物社團公開介紹，但神桌明明好端端仍在廟內，初步清查疑似遭人偷竊調包，廟方緊急報案後，警方調查卻案情大逆轉，原來是廟方的楊姓主委私下偷偷將「蟒龍桌」運到高雄委託業者進行修復，楊姓主委恐涉及竊盜和業務侵占等相關罪嫌，已遭警方函送，檢方也在釐清案情中。

威揚宮創建於清乾隆年間，至今已有200多年，早年廟轄人口為合界、后螺二社，僅有十幾戶灶，傳聞開基神-池府王爺曾顯神靈，化身相授得以順利建成數坪小廟，1923年重新翻修擴建成廟宇，歷經多次改建，至1994年甲戍年6月入火落成。

▲郭姓民眾在臉書古物社團，發現合界威揚宮近百年神桌蟒龍桌。（圖／郭姓民眾提供）

發現神桌有異是對文史研究的郭姓民眾，日前在臉書社團發現有人張貼蟒龍桌，外型與威揚宮日治時期昭和丁卯年製造的神桌相似，經與威揚宮法師長楊英傑連絡後，比照歷年遶境出巡照片，發現2019年原桌還在，但2020年就變樣了，初步研判是2019到2020年遭人調換。

▲澎湖西嶼合界威揚宮近百年神桌被人掉包。（圖／記者陳洋翻攝）

廟方人員向澎湖縣白沙分局報案後，警方為釐清神桌為何流落至台灣本島，積極展開調查，並派員前往高雄市前金區查證神桌的流向，結果竟然是身兼威揚宮主委的楊姓村長在未獲得管委會同意的情況下，將「蟒龍桌」偷運到高雄，交給業者進行修復，業者則將修復過程貼到臉書，才讓整個案件曝光，而楊姓主委從原本的報案人變成嫌疑人。

據了解，楊姓主委將「蟒龍桌」送修復時，並沒有問清楚修復價格，如今「蟒龍桌」的修復價格竟高達5、60萬元，這筆錢還不知該找誰要？而且竊盜屬於公訴罪，就算未來廟方和楊姓主委、修復業者等關係人達成和解，恐怕也無法撤告。