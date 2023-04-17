珍珠小童新對手！澎湖新地標「白髮牡蠣精」　他見造型嚇：想朝聖

▲城前社區新地標。（圖／翻攝自FB／沿著菊島去旅行-澎湖資訊網）

記者施怡妏／綜合報導

澎湖吉貝島有個熱門地標「珍珠小童」，澎湖本島也有新地標！近來有網友發現，澎湖縣白沙鄉城前社區，有個新設置的意象地標「城前鮮蚵」，巨型牡蠣中有個可愛的短髮女性造型的牡蠣精，一手比讚一手比耶，笑咪咪的模樣相當討喜，不少網友看了直呼「想去朝聖」。

有網友在臉書「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」發文，「講美城前ㄜㄚ（蚵仔）熊蓋讚！」位於澎湖縣白沙鄉城前鮮蚵觀光碼頭，有個新的意象地標「城前鮮蚵」，巨型牡蠣中有個短髮女性牡蠣精，笑容和藹，一手比讚一手比耶，歡迎大家到澎湖玩樂，不僅如此，背面也有一個小的牡蠣精。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲背後還有一隻小牡蠣精。（圖／翻攝自FB／沿著菊島去旅行-澎湖資訊網）

貼文曝光掀起討論，不少人覺得又詭異又可愛，「竟然可以可愛又莊嚴」、「跟虱目魚那個吉祥物有得拼」、「我覺得很可愛啊，而且很有記憶點」、「好像千年蚵仔精」、「花火節再來去朝聖」、「為了你我今年一定回去」、「有點奇怪又很可愛」、「我現在要對牡蠣有陰影了啦」、「這跟之前澎科大那隻小丑魚好像同一個等級」。

據了解，吉貝島最知名的藝術裝置「珍珠小童」，有著一雙大眼睛，由澎湖在地藝術家吳飛達所設計，以坐在蚌殼中的珍珠精靈為設計概念，代表吉貝人背後的海洋文化，珍珠小童高110公分、寬150公分，因為是由珍珠幻化而成的精靈，並非真正的人，所以刻意設計出比常人更大的一雙大眼睛故作詭異和可愛結合。

▼藝術家吳飛達為吉貝設計的「珍珠小童」。（圖／吳飛達授權提供）

