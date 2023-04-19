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烏干達學生來台淪血汗黑工　苗縣4官員「圖利廠商、無視剝削」遭彈劾

▲中州科大涉虐16名烏干達學生檢方起訴10人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲中州科大烏干達學生淪血汗黑工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

中州科技大學去年被爆出以高額獎學金、學習英文、提供就業機會，騙16名烏干達學生來台，並在雲林及苗栗等處當黑工每月超時工作超過300小時。監察院19日表示，苗栗縣政府勞青處副處長涂榮輝迴護圖利廠商，施壓下屬以限縮調查方式，科長楊文東及李明芳無視學生淪為血汗學工被剝削事實，有虧職守，處長彭德俊長期包庇縱容，嚴重傷害國家形象，通過彈劾。

監院指出，涂榮輝、楊文東、李明芳辦理社會矚目的中州科大烏干達籍學生血汗學工案，迴護圖利涉案事業單位及人力仲介，未能依法恪盡職責，切實審核把關，有虧職守；彭德俊長期疏於督導所屬職員，對於本案均推諉不知，未善盡監督權責，且對屬員失檢行為未嚴予導正，長期包庇縱容。

監委王美玉、王幼玲、葉大華調查後，認為4人違失行為除明顯影響公務人員廉潔暨機關之紀律形象，損害政府信譽外，更傷害國家形象，均核有重大違失，依法提案彈劾，並於18日通過4人彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

監委調查發現，去年有媒體報導中並公開「金盟企業社」提供給烏干達留學生的望隼公司110年6月份薪資表照片，薪資表上烏干達留學生的工時1個月均高達190小時，相關報導引發各界譁然，彰化縣政府、新竹市政府、內政部移民署彰化專勤隊、臺中市政府勞工局陸續將苗栗縣政府轄管涉案之4家事業單位，涉及違反就服法及勞基法規定情事，函請苗栗縣政府依法查處。

而苗栗縣政府勞青處明知涉案事業單位已有嚴重超時工作違反法令之待證違失，應分別由苗栗縣政府勞青處勞服科及勞資科就權管業務分別進行查察，卻將本案交由主要辦理外籍移工諮詢、翻譯，並非辦理移工查察業務的勞服科臨時工程助理員辦理，又刻意將勞資科承辦人換人跳過輪序，避開審查較為嚴格之承辦人。

有關彈劾涂榮輝部分，監委調查發現，涂榮輝明知本案涉案事業單位有違反就服法及勞基法等違失，並未積極查察不法，竟接受人力仲介委託關說，為維護業者商業利益，假借職務權力以權勢欺壓不具正式公務員資格之勞服科屬員，以職務去留施壓，要求他僅調取外籍學生寒暑假加班時數來簽辦本案，再要求勞資科屬員不用對本案進行任何查處，直接依勞服科之調查結果認定即可。

涂榮輝還任由人力仲介以暴力言語，脅迫要求屬員，擅權違法，違失行為重大，顯有辱官箴。監委批評，且其平日毫無作為、尸位素餐，竟認主管職位毋須對專業嫻熟瞭解，對於本案違失，完全諉過給基層屬員，有失主管風範，有違公務員服務法規定。

監委調查發現，涂榮輝負責襄助處長綜理勞青處各項業務，並具公文及相關業務決行權限，涂榮輝本應因此更加謹慎處理與職務上有利害關係之人交往互動，但他不僅未謹慎自持，長期與有職務上利害關係之人餐聚，違反公務員廉政倫理規範規定，於本案爆發後行政調查期間，仍收受陳姓人力仲介餽贈禮品之不當行為，視規範為無物，有違公務員應清廉的規定。

監委指出，他在於上班時間飲宴應酬酒醉後，除常謾罵同仁，還發生酒後鬥毆見諸媒體之逾矩行為，有損公務員名譽，明顯影響機關之紀律形象，相關違失行為，均已違反公務員服務法規定。

有關彈劾苗栗縣政府勞青處處長彭德俊部分，監委指出，彭德俊身為處長，負責綜理處務，長期以來對於該處核心裁罰業務，均交由副處長處理，放棄國家賦予之職權，又對於社會矚目關乎國際間人口販運與國家、社會之重大公共利益之重大案件，竟未善盡監督權責，均推諉不知，有虧職守，致釀圖利廠商、損害政府信譽及斲傷國家形象之重大違失，實應負監督不力之責。

監委指出，尤其在本案調查期間尚有違反廉政倫理規範收受廠商餽贈禮品之不當行為，損害公務員名譽，且對於涂榮輝酒醉謾罵同仁等逾矩失檢行為，長期縱容包庇未予處理，未本於主官職責予以導正，亦難辭管理失當之責。

另外，彈劾二位科長部分，監委調查發現，楊文東身為苗栗縣政府勞青處勞服科科長，明知烏干達留學生超時工作案，涉案之事業單位已有嚴重超時工作違反法令之待證違失，坐視將此重大案件，交由臨時工程助理員辦理，且她身為主管，對於屬員之反應、求助，竟採取不作為之態度，未善盡指導監督之責，顯失主管應有之擔當。

監委指出，楊文東放任涂榮輝濫權指示屬員以限縮工時檢查時間等方式圖利廠商，且未依法恪盡職責，切實審核把關，顯怠忽職守，事後仍卸責狡辯，完全漠視身為主管應負審核把關之職責，有故意輕縱、規避責任之嫌，違失行為重大。

監委表示，而李明芳擔任苗栗縣政府勞青處勞資科科長，對於違反勞基法案件、勞動條件檢查等事項，負有審核之責，但在本案對於屬員僅依據勞服科提供之資料進行書面資料審核之違常作法，於簽辦過程中，均未表達意見，未能謹慎把關，事後又將依法審核之職權推諉卸責予勞檢同仁，核有重大違失。

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