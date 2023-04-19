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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市府「大陸小組召集人」仍是柯文哲　秦慧珠開嗆：擺爛又一樁

▲▼柯文哲赴國民黨團報告-秦慧珠。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市議員秦慧珠。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員秦慧珠29日指出，今年2月20日，她才提出書面質詢，台北市政府公益檔期審議委員會的主任委員仍是「副市長蔡炳坤」，但她今日卻發現，北市府的「大陸小組召集人」仍是前台北市長柯文哲、副召集人仍是前台北市副市長蔡炳坤，且小組委員任期已於今年3月24日屆滿，但新的大陸小組卻未組成，痛批「擺爛又一樁！」

秦慧珠今日透過臉書發文表示，台北市長蔣萬安曾多次表示，已指示副市長林奕華負責「雙城論壇」相關聯繫工作，並由市府大陸小組作為幕僚單位。但她調閱相關資料卻發現，台北市政府大陸小組的召集人仍是柯文哲、副召集人仍是蔡炳坤，且小組委員任期已於今年3月24日屆滿，但新的大陸小組卻未組成，「北市大陸小組」目前處於不存在的狀態。

秦慧珠指出，根據108年修正的「台北市政府大陸小組設置要點」，置委員23至27人，任期兩年，每年召開四次會議，會議由召集人擔任主席。召集人因故不出席由副召集人代理之；召集人副召集人均因故不出席，則由召集人指定一人擔任主席。此小組置執行秘書及副執行秘書各一人，下設幹事，由秘書處派員兼任。

秦慧珠說明，最近一屆的台北市府大陸小組委員由110年3月25日起聘，任期已於今年3月24日屆滿，但離譜的是，蔣萬安在去年12月25日上任後，召集人卻未做任何更動，甚至全部小組委員任期已屆滿快一個月了，也未續聘。其中，27位委員內，有10位是由前市府官員擔任，而他們早已在去年離職了。

「怎可怠忽職守到如此離譜的地步？」秦慧珠痛批，「大陸小組設置要點」未被廢除，但整個組織已被「廢除」了，市府不只螺絲鬆了，更是麻痺了，不只蔣萬安要負責，督導秘書處的林奕華，以及秘書長兼祕書處長李泰興更是難辭其咎。

另針對近期大陸是否會贈送雄性貓熊給台北市政府，以及過了適婚年齡的貓熊圓仔，是否需進行生育繁殖問題，秦慧珠認為，除了台北市立動物園要負責事務作業，大陸小組更要協助動物園做兩岸政策研討。她反酸，但現在連大陸小組都不存在了，從市長到副市長等市府高層仍渾然不知，真是「市府擺爛又一樁！」

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