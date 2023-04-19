4沾醬隨便沾！速食店推「15公分無骨雞柳條」　加碼吃泡菜魷魚

▲繼光香香雞最新「無骨雞柳條」、「泡菜魷魚」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控又有新歡了！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」全新2款炸物重磅登場，首推每條超過15公分的「無骨雞柳條」，酥脆外皮搭配鮮嫩肉質，還提供4款美式沾醬任沾，罪惡爆表；加碼吃阿根廷魷魚搭配韓國正統泡菜醬的「泡菜魷魚」，通通不能放過，4月20日起正式開賣，售完為止。

▲一共有4款美式沾醬任沾。

繼光香香雞最新現炸「爽沾美式炸雞柳」來了，使用無骨雞胸切成條後反覆裹上咔拉脆粉，接著下鍋油炸成酥脆外衣，搭配軟嫩肉質，好吃到不行，同步推出4款美式特色沾醬任沾，有蜂蜜芥末、糖醋醬、是拉差醬及田園沙拉醬，提醒雞柳條僅開放組合販售，內含1條美式炸雞柳1條、1份美式脆薯、3塊黃金鴨香寶及美式特色沾醬2盒（隨機），也提供加購吃，4月20起於全門市開賣，售完為止；忠孝店不販售，台中三井、LaLaport專櫃及西門店則於平日限定賣。

▲加碼吃最新泡菜魷魚。

除外，加碼還有全新「泡菜魷魚」等吃，軟Q的阿根廷魷魚搭配韓國正統泡菜醬，口感微酸微辣，讓人忍不住一口接著一口，4月20日起於全門市開賣。

▲麥當勞「Signature極選系列」推出2款新堡。

另，麥當勞「Signature極選系列」近日也推出2款新選擇，其中，這顆「帕瑪森主廚雞腿堡」可是特意使用「Buttermilk酪乳醃製」而成，是以北海道酪乳搭配洋蔥、胡椒、蒜頭等香料醃製原塊去骨雞腿肉，再經過3道裹粉、2段酥炸，打造外酥裡嫩的口感，接著搭配帕瑪森乾酪、大蒜、鯷魚及檸檬製成的「帕瑪森起司醬」，佐以番茄、原葉生菜，最後蓋上布里歐麵包，打造濃郁滋味，除外還有「帕瑪森安格斯牛肉堡」，即日起至5月23日限時開賣或售完為止。