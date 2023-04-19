指揮中心降級、新冠改類將「同步」　薛瑞元鬆口時間點：5月差不多

▲衛福部長薛瑞元出席社會福利及衛生環境委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

本周一開始口罩大鬆綁，搭乘捷運、公車等交通工具都不用戴口罩，新冠疫情正在收尾階段。衛福部長薛瑞元今（19）日證實，指揮中心降級解編和新冠肺炎降為第四類法定傳染病，兩件事情會同步進行，由行政院宣布，時間點就如指揮官王必勝先前所說，差不多在5月。

國內防疫措施陸續鬆綁，指揮中心原規劃上周宣布新冠肺炎從第五類傳染病改為第四類傳染病相關事宜，但王必勝改口本周指揮中心記者會宣布，實施期程目標不變，仍為4月底、5月初。

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立法院社福衛環委員會今日請衛福部針對「後疫情時期如何持續推動落實醫院與基層合作均衡發展的分級醫療制度」之規劃及具體作為等議題進行專題報告。

民進黨立委賴惠員問及專責病房退場、新冠何時調整法定傳染病降級等議題。薛瑞元表示，專責病房退場，近期由指揮中心宣布，至於新冠從法定傳染病的第五類降為第四類，會配合指揮中心是否解編、降級，會同步進行，這由行政院來宣布，「確定時間在行政院還沒定案對外說，我不方便直接先講」。

賴惠員追問薛瑞元有參與行政院會報，相關進度到哪？薛瑞元表示，現在就是到最後時間確認，還有細節、活動時間搭配等，正在討論這些細節，看原先規劃時間不會差太多，就是指揮官說的5月。