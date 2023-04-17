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搶喝10元美式、半價拿鐵！　8大品牌「免費租借循環杯」服務來了

▲▼全家達陣4000店推出5大全新服務。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商攜手8大品牌推出「免費租借循環杯」服務。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

響應4月22日世界地球日！有超商強勢攜手6大產業、8大品牌推出「免費租借循環杯」服務，包括咖啡店、早餐店、速食店等通通有，且開放「甲借乙還」，大大提高便利性，預計至年底前全台有逾700處據點提供服務；且即日起至6月30前凡借用循環杯購買飲品並如期歸還，還可參與抽獎活動，有機會獲得5000元購物金，超商更加碼推限量10元咖啡、半價特濃拿鐵等好康。

全家攜手社創組織環海淨塑找來8大品牌包括萊爾富、OK mart、頂呱呱、cama café、Q burger、鮮茶道、Let’s Café PLUS成立「永續循環杯大聯盟」，為全台消費者提供免費借還、跨產業的循環杯服務，且開放「甲店租、乙店還」便利服務，預計年底前於全台會有超過700處據點提供服務。

▲▼全家循環杯。（圖／記者蕭筠攝）

▲借用循環杯僅須簡單3步驟即可完成。

借用循環杯僅須簡單3步驟即可完成，首先須用手機加入環海淨塑LINE官方帳號「宿還真循環杯行動」後，再以「一定位、二掃杯、三確認」即可完成，循環杯自借出3日內須至指定店鋪進行歸還，若逾期則無法再使用其服務。

為鼓勵民眾多加使用循環杯，即日起至6月30日只要在上述8大品牌中借用循環杯購買飲品，並如期歸還，即可享有1次抽獎資格，用愈多中獎機率愈高，有機會獲得5000元購物金、百杯咖啡等超過70項獎項，預計7月14日抽出，7月31日於環海淨塑官網公告並陸續寄發獎品。

全家則加碼於4月21日上午10時起於提供循環杯服務共440家門市使用其服務，前25名消費者可享「Let’s Café中杯美式10元喝」優惠，至6月30日前還有「Let’s Café特濃拿鐵半價」好康，預計年底租借循環杯服務之門市可達560家。

▲▼麥當勞借循環杯免費喝可樂。（圖／業者提供）

▲麥當勞推租借循環杯免費喝可樂活動。（圖／業者提供）

另，同樣為迎接4月22日世界地球日麥當勞攜手可口可樂祭出「來麥當勞借循環杯 請你可口可樂®喝一杯」活動，期間只要於提供循環杯租借服務的門市借杯買飲料，並在期限內歸還循環杯，就能免費獲得中杯可樂®兌換券1張，即日起至5月31日限時開跑。

提供循環杯租借服務之門市包括 民生三餐廳、台北承德餐廳、台北長春餐廳、台北濟南餐廳、台北南昌餐廳、台北光復餐廳、台北信義餐廳、忠孝五餐廳、台北台大餐廳、復興二餐廳、台北莊敬餐廳、台北公園餐廳、台北新生餐廳、台北公館餐廳、台南西門餐廳、台南民族餐廳、台南健康餐廳、台南大學餐廳、台南東門餐廳、台南西門二餐廳共20間。

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