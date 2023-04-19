LINE MOBILE電信服務登場　一表看懂資費、好康怎麼拿

▲LINE MOBILE 5G服務上線。（圖／中華電信）

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信與LINE合作推出「LINE MOBILE 5G服務」，提供月繳599、799、999、1,399元資費，除贈市話分鐘數優惠另贈送LINE POINTS、兌換貼圖的LINE代幣及LINE MUSIC FUN Plus鈴聲等好禮，另也結合LINE Pay與LINE TAXI兩大行動便利服務。

LINE MOBILE 5G服務提供月繳599、799、999、1,399元等4種專屬資費，除與中華電信客戶同享行動網內最大網及贈市話分鐘數好康，慶祝LINE MOBILE 5G服務正式上線，更獨家贈送LINE POINTS最多2,000點、可兌換貼圖的LINE代幣最多1,200枚，以及最多4組的LINE MUSIC FUN Plus鈴聲方案； 5月21日前，新戶申辦LINE MOBILE 5G服務不限資費，還能再享早鳥優惠的LINE POINTS 500點加碼回饋。

▲資費方案。（圖／中華電信）

LINE MOBILE官方帳號（ID: @linemobiletw）同步上線，消費者透過官方帳號申請LINE MOBILE 5G服務，即可使用LINE輕鬆完成申辦、繳費、客服等需求，即刻滿足5G行動數位生活。5月18日前加入官方帳號好友，即能免費下載人氣插畫家為LINE MOBILE 5G服務上線製作的限定應援貼圖。

為提供消費者更便利的跨圈智慧生活，中華電信與LINE擴大雙方結盟，同步與LINE Pay與LINE TAXI合作。中華電信網路及實體門市提供LINE Pay綁定信用卡支付申辦方案費用及LINE POINTS點數可折抵預繳款項。中華電信會員使用Hami Pay App開啟LINE TAXI叫車，可使用Hami Point兌換乘車金折抵車資，即日起可免費領取40元乘車券，LINE TAXI新註冊會員還可加碼領取700元乘車券大禮包，邀大家一同感受簡單便利的新世代乘車支付體驗。