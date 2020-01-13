LINE MOBILE限時三天紅包加碼　最高12%回饋再送88紅包

▲LINE MOBILE限時三天加碼送88紅包。（圖／LINE MOBILE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE MOBILE今（13）日宣布，即日起至1月31日，凡申辦LINE MOBILE 299/399/499方案，除了可享每月2%回饋無上限，還可得109/209/509 LINE POINTS點數，同時再享2020年加碼抽2020點LINE POINTS，並從即日至15日祭出88點LINE POINTS紅包快閃活動。

LINE MOBILE表示，喜迎民國109年與即將到來的農曆年，即日起至1/31，申辦LINE MOBILE 299/399/499方案，除了每月加碼的2% LINE POINTS回饋，還可分別獲得109/209/509點，而且LINE POINTS點數1點抵1元，實體或網路消費都能使用。

▲LINE MOBILE資費方案。（圖／LINE MOBILE提供）



LINE MOBILE在2020新年加碼再加碼，1月13日至1月15日再祭出紅包快閃活動，申辦LINE MOBILE 299/399/499任一方案，新年發發紅包直接發，再享88點LINE POINTS新年紅包，每月回饋最高12%，直接辦直接省。

LINE MOBILE指出，鼠年新年「新開鼠」，少不了與親朋好友相互拜年，申辦LINE MOBILE 499以上方案，即享網外及市話100分鐘，並為回饋粉絲的支持，西元2020年的一開始LINE MOBILE就祭出大禮，申辦再加碼抽2020點LINE POINTS。