　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Netflix打寄生帳號策略奏效　7月擴大執行

▲Netflix。（圖／達志影像／美聯社）

▲Netflix。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／台北報導

串流媒體巨擘網飛（Netflix）公布Q1營收82.4億美元，雖然低於略市場預期，但因為在加拿大等4國抓寄生帳戶策略奏效，公司認為今年仍可達到財測目標，預計今年7月阻擋寄生帳號策略擴大至全球主要國家，股價翻黑跌逾10%後拉回平盤，以每股332.2美元作收，小跌0.15%。

Netflix 為要打擊非家庭成員共用帳號寄生濫用的情況，於今年第一季度率先於加拿大、紐西蘭、葡萄牙、西班牙4個國家，正式祭出首波共享收費方案，推行至今已滿三個月的時間，路透、CNBC等外媒報導，網飛18日公佈，首季營收為81.62億美元，獲利為13.1億美元，每股稅後純益（EPS）2.88美元。

最新財報指出，全球付費訂閱會員新用戶數增加了175萬人，總計全球會員人數來到2億3,250萬人，相比去年同期年增4.9％，尤以亞太地區的付費訂閱會員增加 150 萬人為最多，其次，則是來自歐洲、中東與非洲的新增會員數，計有64萬人。

Netflix 指出，將從今年第二季度起，預計在7月之前，更進一步地於全球實施擴大範圍打擊寄生帳號的行動舉措，且點名指出這波涵蓋地區將包含美國在內，不過尚未詳細公告是否包含台灣。

另外，Netflix也將於今年9月底停止郵寄電影DVD給訂戶的服務；網飛25年前正是以郵寄DVD起家，市場解讀「一個時代的結束」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／八仙塵爆奪15命　求償21億判決出爐
林襄直播10秒「收到超狂抖內」！　嚇傻反應全播出
好市多「人氣果汁」有折扣！　她驚拿2組：很久沒特價
快訊／情敵拿菜刀互砍！　2男濺血送醫
板橋少年開BMW當街開槍狂轟！　ALPHARD驚見10彈孔
三上悠亞拍AV驚人片酬！　可買棟豪宅
基隆人妻搬光350萬跑了！　半夜CALL婆婆「祝妳生日快樂」

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Netflix打寄生帳號策略奏效　7月擴大執行

買平板該怎麼選？台灣人最愛平板排名出爐

Google新AI工具「Magi」美國搶先試用　拚場ChatGPT、Bing

摺疊手機Pixel Fold將在Google I／O揭曉　售價1799美元、6月下旬上市

Google Pixel平板配有8GB記憶體　傳今年6月對外發售

蘋果Mac用戶被盯上！　駭客集團開發「針對Mac病毒軟體」首曝光

AI爆炸式成長！　頂級神經網路工程師年薪上看6億元

十銓科技推動加密產品矩陣　安全金鑰達成全方位資安防護

關機方式改變？iPhone 15將有全新「動作按鈕」

ChatGPT將要有手機板？OpenAI招聘資訊現端倪

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

睡夢中以為在跟女友親　柴對嘴猛舔...他嚇醒XD

江宏傑認福原愛「故意斷聯」　談新戀情？沒人要介紹XD

奴才高唱「魔性洗澡歌」嚇壞汪 米克斯全身顫抖：求妳放過我！

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

遛狗隨機開車門「偷15萬」　高雄女爽住旅館看電影

Netflix打寄生帳號策略奏效　7月擴大執行

買平板該怎麼選？台灣人最愛平板排名出爐

Google新AI工具「Magi」美國搶先試用　拚場ChatGPT、Bing

摺疊手機Pixel Fold將在Google I／O揭曉　售價1799美元、6月下旬上市

Google Pixel平板配有8GB記憶體　傳今年6月對外發售

蘋果Mac用戶被盯上！　駭客集團開發「針對Mac病毒軟體」首曝光

AI爆炸式成長！　頂級神經網路工程師年薪上看6億元

十銓科技推動加密產品矩陣　安全金鑰達成全方位資安防護

關機方式改變？iPhone 15將有全新「動作按鈕」

ChatGPT將要有手機板？OpenAI招聘資訊現端倪

狠父啃咬2歲兒臉、臀、大腿14道傷口　求免入監遭法院打臉

岸田遇襲引憂！　自民黨宣布：首相演說只能在宣傳車上進行

睽違3年！國際航班降花蓮　越捷航空4／28峴港直航...230旅客來台

Hyundai「小改款性能房車」亮相　276匹還變更殺、更帥

尪婚後原形畢露！3寶媽悔恨喊：男人的嘴騙人的鬼

凱基、群益合併傳言前漲一波　金管會要查炒股、內線交易

專家憂陸方中斷ECFA　邱太三：將造成雙方損失

北教大30年餛飩店將重建　里長爆：餡餅名店想+1卻無門

北市府「大陸小組召集人」仍是柯文哲　秦慧珠開嗆：擺爛又一樁

快訊／八仙塵爆奪15命　98人求償21億！法官判賠3.58億

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

3C家電熱門新聞

買平板該怎麼選？台灣人最愛平板排名出爐

Google新機Pixel Fold 6月上市

Google Pixel平板配有8GB記憶體

Google AI搜尋「Magi」美國搶先試用

Netflix打寄生帳號策略奏效　7月擴大執行

AI爆炸式成長！　頂級神經網路工程師年薪上看6億元

果粉跳槽S23 Ultra！它靠「2功能贏了」真心好用

曹佑寧新助手竟是他蒸氣電子衣櫥

iPhone備忘錄「一功能」超強！果粉實測崩潰

他收台灣之星1簡訊嗨喊：釘子戶用到爽！網搖頭

關機方式改變？iPhone 15將有全新「動作按鈕」

Logitech推四款iPad配件

蘋果Mac用戶被盯上！　駭客集團開發「針對Mac病毒軟體」首曝光

頂規iPhone 15將具備「獨家規格」　爆料：類似Sony旗艦機

更多熱門

相關新聞

模仿犯》閱聽人嗜血造就冷血陳和平

模仿犯》閱聽人嗜血造就冷血陳和平

《模仿犯》為近期在Netflix全劇上線的熱門台灣影集，由吳慷仁、江宜蓉、姚淳耀、柯佳嬿、林心如、庹宗華、黃河、范少勳、夏騰宏主演，改編自日本作家宮部美幸的同名小說，故事講述1990年代台灣發生的連續殺人命案，融合檢警辦案與媒體亂象。

王淨大尺度床戰戴立忍「背部全裸到股溝」

王淨大尺度床戰戴立忍「背部全裸到股溝」

《模仿犯》筆插脖濺血神似《黑暗榮耀》這一幕

《模仿犯》筆插脖濺血神似《黑暗榮耀》這一幕

《模仿犯》吳慷仁認「自加戲抱她」！

《模仿犯》吳慷仁認「自加戲抱她」！

大魔王殘忍扯林心如頭喊享受！姚淳耀入戲：他就是個模仿犯

大魔王殘忍扯林心如頭喊享受！姚淳耀入戲：他就是個模仿犯

關鍵字：

Netflix

讀者迴響

熱門新聞

梁云菲私密影片外流！多年前檔案突被爆：真的很害怕

梁云菲私密片遭洩…前後任男友首發聲！

周湯豪曖昧歐弟前妻「暗處交換口水」　路邊共吸同一支

被酸狂刪台灣照片！「李多慧罕見大動作反擊」

受刑人看男獄友熟睡！偷拉開褲頭性侵

「國民背包」JanSport傳結束代理！官網關閉

教室設停機坪超壯觀！9成都iPhone

「重頭戲」發紫了！最強春雨力拚梅雨　3天預測圖曝

正妹泳將「胸前發育太猛」被迫退役！轉行變明星爆紅

女演員高空鞦韆墜亡　夫慟：不再表演雜技

3女遭封嘴割喉慘死！最後訊息內容曝

師穿短裙「跟學生尬舞」　扭電臀洩火辣曲線

蔡尚樺在家「脫衣超香一幕」被洗窗師傅看光！

下載APP「霜淇淋免費吃」

周湯豪掰了女團成員「曖昧夜遊」歐弟前妻

更多

最夯影音

更多
老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！
轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

飛輪海合體？炎亞綸：意願偏普通XD　遭冒名詐騙..喊冤「我爸好歹是醫生」

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

滿版大臉印在保護套上　秒找到機場輸送帶行李

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面