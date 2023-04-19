Netflix打寄生帳號策略奏效　7月擴大執行

▲Netflix。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／台北報導

串流媒體巨擘網飛（Netflix）公布Q1營收82.4億美元，雖然低於略市場預期，但因為在加拿大等4國抓寄生帳戶策略奏效，公司認為今年仍可達到財測目標，預計今年7月阻擋寄生帳號策略擴大至全球主要國家，股價翻黑跌逾10%後拉回平盤，以每股332.2美元作收，小跌0.15%。

Netflix 為要打擊非家庭成員共用帳號寄生濫用的情況，於今年第一季度率先於加拿大、紐西蘭、葡萄牙、西班牙4個國家，正式祭出首波共享收費方案，推行至今已滿三個月的時間，路透、CNBC等外媒報導，網飛18日公佈，首季營收為81.62億美元，獲利為13.1億美元，每股稅後純益（EPS）2.88美元。

最新財報指出，全球付費訂閱會員新用戶數增加了175萬人，總計全球會員人數來到2億3,250萬人，相比去年同期年增4.9％，尤以亞太地區的付費訂閱會員增加 150 萬人為最多，其次，則是來自歐洲、中東與非洲的新增會員數，計有64萬人。

Netflix 指出，將從今年第二季度起，預計在7月之前，更進一步地於全球實施擴大範圍打擊寄生帳號的行動舉措，且點名指出這波涵蓋地區將包含美國在內，不過尚未詳細公告是否包含台灣。

另外，Netflix也將於今年9月底停止郵寄電影DVD給訂戶的服務；網飛25年前正是以郵寄DVD起家，市場解讀「一個時代的結束」。