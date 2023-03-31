　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警PO全裸露鳥照「有誰比我急」　51人按喜歡結局慘了

記者黃翊婷／台北報導

台北市一名男姓警員阿志（化名）去年8月間在推特發出一張全裸的自拍照，並表示「很急，台北，有誰比我急」，事後自己覺得不妥而將照片刪除，但因為該篇文章已有51人點閱喜歡，最終他仍被台北地院法官依法判處罰金8000元，得易服勞役8日，緩刑2年，還要參加4場法治教育課程。

▲桃園市吳姓男子以籃球、出遊或提供手機等方式誘惑還在念國小、國中少年，事後再以提供口交、肛交等性服務，若不服從早找黑道毆打、泡海水等方式凌虐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲阿志因為心情不佳，於是在推特上傳自己的裸照。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關。）

判決書中提到，阿志2022年8月21日晚間在警局宿舍內透過手機登入推特帳號，並在未設置隱私權限的情況下，公開上傳一張坐在床沿的全裸照片（包含裸露生殖器），只有臉部以表情符號遮蓋，還配上「嗯，很急，台北，有誰比我急」等文字。

雖然阿志在發文1周後，因為自己覺得不妥，而先行將照片刪除，但警方還是在同年10月11日接獲風紀情資，經調查確認之後，決定報請台北地檢署檢察官進行偵查。

台北地院法官認為，阿志身為警員卻知法犯法，僅因家中發生變故，心情不佳，就任意上傳裸照，該篇文章共有13則留言、4次轉發、51人點閱喜歡，顯然已經危害社會善良風俗，行為確實不妥，但考量到他犯後坦承犯行，態度良好，沒有犯罪紀錄，後續也未再使用該帳號發表文章，最終依「以網際網路張貼之方式供人觀覽猥褻影像罪」，判處罰金8000元，得易服勞役8日，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，還要在判決確定1年內接受4場法治教育課程，全案仍可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
領6000元一表秒懂！　登記、分流、入帳時間全都露
哈孝遠妻控訴大姑「窒息行徑」…她反擊掀家醜！　姊弟鬧翻
囤蛋男1顆3元拋售！開小貨車載超大蛋量　網轟「囤蛋變臭蛋」
國中生拿「喝過啤酒」搭公車　勸3次不聽司機1決定獲讚
大尺度寫真現場直擊！攝影師轉職月收翻10倍　女友也下海
日媒：英國若加入CPTPP　接下來台灣加入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

汽車「路口未禮讓行人」　今起最高罰3600元…屏警加強取締

警PO全裸露鳥照「有誰比我急」　51人按喜歡結局慘了

國三南下92K聯結車翻車　4小客煞不及追尾貼上

「直立式埋3米土推」　台中老屋崩塌活埋3死

快訊／台中老屋活埋3工人　3人尋獲皆不幸身亡

快訊／瀚亞投信前投資長涉人頭炒股　姊弟「海撈數千萬」深夜交保

費鴻泰兒涉罵女同學「婊子、垃圾」！她1原因求法官重判

快訊／台中老屋崩塌活埋2死　第3名工人找到「腳部露出」無反應

快訊／瀚亞投信前投資長涉人頭炒股撈「數千萬」　姊姊進北檢比YA

布袋外海發現「福建木殼船」！疑載14越南偷渡客翻覆　關鍵證據曝

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

張惠妹現蹤左營高鐵站！　走人行道近30秒「沒人認出」

五月天阿信遭任賢齊爆年少謊言！　笑喊「我媽有來」他急認錯XD

薔薔學琴彈《使勁搖》超失控！　狂忘詞「紅桃→黑桃」逼瘋江老師XD

現場彈奏路人點歌曲目　突蹦出薩克斯風無縫合奏

西部海上浮屍增至20具　7人遺體為越南偷渡客

汽車「路口未禮讓行人」　今起最高罰3600元…屏警加強取締

警PO全裸露鳥照「有誰比我急」　51人按喜歡結局慘了

國三南下92K聯結車翻車　4小客煞不及追尾貼上

「直立式埋3米土推」　台中老屋崩塌活埋3死

快訊／台中老屋活埋3工人　3人尋獲皆不幸身亡

快訊／瀚亞投信前投資長涉人頭炒股　姊弟「海撈數千萬」深夜交保

費鴻泰兒涉罵女同學「婊子、垃圾」！她1原因求法官重判

快訊／台中老屋崩塌活埋2死　第3名工人找到「腳部露出」無反應

快訊／瀚亞投信前投資長涉人頭炒股撈「數千萬」　姊姊進北檢比YA

布袋外海發現「福建木殼船」！疑載14越南偷渡客翻覆　關鍵證據曝

汽車「路口未禮讓行人」　今起最高罰3600元…屏警加強取締

Netflix今天上線4大作！爽追《灌籃高手》《格殺福順》壓軸台劇《模仿犯》

台積電上漲3元至538　台股漲逾30點挑戰15900

春季敏感3招自救指南　素顏脫罩好膚質當然要揪好友羨慕

碳費費率偏低！學者示警減碳誘因不足「台灣淨零失敗恐遭制裁」

千億投資打造亞洲版邁阿密　新安平展現都市藍帶與富裕海景

《Fantasy Boys》首播3看點！Suzy弟參賽　4偶像導師爆笑反應變表情包

「地表最強投手」轉戰遊騎兵！開幕戰投不到4局狂失5分

清明首波返鄉車潮今湧現！國道防3地雷路段　國5恐連塞15小時

領6000元一表秒懂！　登記、分流、入帳時間全都露

狗魂上貓身聽話握手超神奇　網友驚：這是瑪爾濟斯吧？

社會熱門新聞

即／台中老屋活埋3工人　3人皆不幸身亡

台中救難人員搶救9小時　坐柏油路上吃晚餐

丁特紫布事件求償2千萬　遊戲橘子換律師上陣

費鴻泰兒罵同學婊子！她1原因求法官重判

台中老屋活埋2死　第3名工人無反應

六福村員工曝狒狒脫逃史　3年前就超過250隻

布袋外海發現木殼船！疑載越南偷渡客翻覆

台中老屋塌3人亡　他遭直立埋3米土推

網友抵制再也不去　六福村現況曝

工人受困！他要救哥哥狂搬6小時雜物

瀚亞投信前投資長涉人頭炒股　300萬交保

妻遭遣返越南卻成浮屍　丈夫悲痛認屍

台中老屋二度倒塌畫面曝！　他生前最後掙扎仍不治

扶輪女社長談公事被當小三！正宮怒譙「雞不擇食」

更多熱門

相關新聞

嗆正宮「老公玩完還妳」　小三結局GG

嗆正宮「老公玩完還妳」　小三結局GG

石姓女子因為工作關係與男性友人甲重逢，後來發展成情侶關係，沒想到對方在2022年7月間表示想要分手並回歸家庭，她竟打電話騷擾甲的妻子，還說出「妳老公我玩一玩還給妳」等話挑釁，結果害自己吃上官司，遭甲妻提告求償100萬元。台北地院審理後，判石女應賠償15萬元較為適當，全案仍可上訴。

跆拳金牌吸收體育生討債　小弟下場曝

跆拳金牌吸收體育生討債　小弟下場曝

律師洩密幫脫罪還教唆偽證　下場曝光

律師洩密幫脫罪還教唆偽證　下場曝光

他接手飛特立2個月掏空7千萬　下場曝

他接手飛特立2個月掏空7千萬　下場曝

駁斥7億交換證據　東洋盼還原事實

駁斥7億交換證據　東洋盼還原事實

關鍵字：

台北地院

讀者迴響

熱門新聞

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

阻止男在女兒面前抽煙　爸被刺殺路人冷漠拍片

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

張惠妹現蹤高鐵站「沒人認出」

即／台中老屋活埋3工人　3人皆不幸身亡

台中救難人員搶救9小時　坐柏油路上吃晚餐

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

內馬爾打牌1小時輸3000萬！掩面崩潰笑翻網

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

天天喝豆漿得乳癌！營養師：跟這器官有關

肝臟過勞4跡象！醫：粉刺變多「別以為回春了」

騎車3彈射　離合王：想跟女同學聊天

更多

最夯影音

更多
父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」
工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面