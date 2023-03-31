警PO全裸露鳥照「有誰比我急」　51人按喜歡結局慘了

記者黃翊婷／台北報導

台北市一名男姓警員阿志（化名）去年8月間在推特發出一張全裸的自拍照，並表示「很急，台北，有誰比我急」，事後自己覺得不妥而將照片刪除，但因為該篇文章已有51人點閱喜歡，最終他仍被台北地院法官依法判處罰金8000元，得易服勞役8日，緩刑2年，還要參加4場法治教育課程。

▲阿志因為心情不佳，於是在推特上傳自己的裸照。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關。）

判決書中提到，阿志2022年8月21日晚間在警局宿舍內透過手機登入推特帳號，並在未設置隱私權限的情況下，公開上傳一張坐在床沿的全裸照片（包含裸露生殖器），只有臉部以表情符號遮蓋，還配上「嗯，很急，台北，有誰比我急」等文字。

雖然阿志在發文1周後，因為自己覺得不妥，而先行將照片刪除，但警方還是在同年10月11日接獲風紀情資，經調查確認之後，決定報請台北地檢署檢察官進行偵查。

台北地院法官認為，阿志身為警員卻知法犯法，僅因家中發生變故，心情不佳，就任意上傳裸照，該篇文章共有13則留言、4次轉發、51人點閱喜歡，顯然已經危害社會善良風俗，行為確實不妥，但考量到他犯後坦承犯行，態度良好，沒有犯罪紀錄，後續也未再使用該帳號發表文章，最終依「以網際網路張貼之方式供人觀覽猥褻影像罪」，判處罰金8000元，得易服勞役8日，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，還要在判決確定1年內接受4場法治教育課程，全案仍可上訴。