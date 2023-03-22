分手嗆懷孕正宮「妳老公我玩一玩還妳」　小三結局慘了

記者黃翊婷／綜合報導

石姓女子因為工作關係與男性友人甲重逢，後來發展成情侶關係，沒想到對方在2022年7月間表示想要分手並回歸家庭，她竟打電話騷擾甲的妻子，還說出「妳老公我玩一玩還給妳」等話挑釁，結果害自己吃上官司，遭甲妻提告求償100萬元。台北地院審理後，判石女應賠償15萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲石女認為自己也是被甲男欺騙的受害者。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

甲妻在判決書中主張，和丈夫是在2018年10月間結婚，石女明明知道這件事，仍執意與丈夫交往，並在2022年2月至7月間發生9次性行為，甚至在她懷孕時，打電話或傳訊息恐嚇以及挑釁夫妻倆，例如「侵害配偶權幾十萬賠一賠就好了」、「妳老公我玩一玩還給妳」、「我也會傳所有的對話慢慢折磨你，還有你老婆」、「我會讓你知道什麼叫玉石俱焚」等等，害她險些早產，嚇得立即前往醫院住院安胎，因而決定對石女提告求償100萬元。

對於正宮的指控，石女辯稱，2022年3月間確實因為工作再度與甲男重逢，甲男聲稱「單身」並主動展開追求，兩人除了互動親暱之外，並無不當往來，直到同年7月間對方突然道歉，表明「妻子懷孕，我要回歸家庭」，她才知道自己受騙了；至於打電話、傳訊息等行為，是因為她遭到甲男糾纏、刺激及侮辱，才會用比較激烈的言詞回應，並沒有要加害甲妻的意思，「我所遭受的傷害不亞於甲妻，甚至更勝於她」，因此希望法官酌情刪減賠償金額。

台北地院法官檢視雙方證據後認為，石女雖然自稱不知道甲男已婚，但從證據資料中可以發現，她不僅在夫妻倆結婚時收過喜帖、喜餅，還包過紅包祝福，甚至在夫妻倆的孩子出生時，留言恭喜並收取孩子的彌月油飯，因此不採信她的說詞。

法官接著指出，甲男提出分手時曾說「我真的意識到我結婚了」，無非是想藉此取得石女原諒，減輕個人負罪感，難以憑此認定他在交往初期或交往期間曾告知女方自己已經「變為單身」；此外，石女也未能提出其他證據佐證自己的說詞，考量到她與甲妻的身分、地位、經濟狀況等因素，最終判她應賠償15萬元較為適當，全案仍可上訴。