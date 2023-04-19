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「航母殺手」在台灣！　中科院最強剋星大揭密

雄三飛彈增程型試射成功，以近極音速精準命中靶船，堪稱航母殺手。圖為雄三飛彈。（國防部提供）

▲雄三飛彈增程型試射成功，以近極音速精準命中靶船，堪稱航母殺手。圖為雄三飛彈。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中國近來頻以遼寧艦及山東艦加入軍演，首艘自製電磁彈射型的第三艘航母「福建艦」預計明年服役，由於共軍航母戰鬥群崛起，不斷擴大海空作戰半徑，嚴重影響台海安全，有鑑於此，國防部也不斷強化陸海空戰力。

中科院近來就祕密研發專門打擊航空母艦的兩款雄三飛彈增程型改良版，以近極音速從高空俯衝發動攻擊，精準度極高，現無防禦系統可抵擋，堪稱中國航母最強剋星，足以震懾解放軍，讓其不敢越雷池一步。

中科院負責國防科技及飛彈等武器研製，建構國防自主力量，保衛台海安全。

▲中科院負責國防科技及飛彈等武器研製，建構國防自主力量，保衛台海安全。

本刊掌握權威消息指出，中科院近年以「雄航」為代號，研發射程達2,000公里的近極音速反艦飛彈，另以「雄隼」為專案名稱，研發射程達八百公里的超音速巡弋反艦飛彈，這2款改良版雄三飛彈經過持續精進，試射均相當成功，全都命中靶艦。

國防部長邱國正身兼中科院董事長，對於相關武器研發及軍品採購嚴格督導，不容陸製品危害國安。

▲國防部長邱國正身兼中科院董事長，對於相關武器研發及軍品採購嚴格督導，不容陸製品危害國安。

雄三飛彈大躍進，除射程從原有的200公里翻倍提升，包括超音速巡航、主動雷達尋標器、推進系統及彈頭引爆等四大關鍵技術也全通過測試，遠比2016年7月金江艦雄三飛彈誤擊漁船的威力更為驚人。

中共航母山東艦（圖）日前首度加入圍台軍演，國防部以雄風飛彈追瞄，飛彈快艇也緊急出港因應。（翻攝微博）

▲中共航母山東艦（圖）日前首度加入圍台軍演，國防部以雄風飛彈追瞄，飛彈快艇也緊急出港因應。

除了艦載型丶陸基型雄三飛彈改良成功，本刊掌握，中科院另祕密進行「雄鷙專案」多時，最快年底可推出空射型的縮小版雄三飛彈，除重量減至950公斤左右、射程約120公里，並比照萬劍彈模式，由IDF戰機另掛載兩枚雄三飛彈，以加強我軍的制海能力。

中科院院長張忠誠對於飛彈研發費盡心力，為了防弊也提出精進管理措施，深受高層肯定。

▲中科院院長張忠誠對於飛彈研發費盡心力，為了防弊也提出精進管理措施，深受高層肯定。

由於中科院肩負國防戰略指導與軍種作戰需求進行各項武器研製，例如雄風二型及三型系列飛彈，從開發至今衍生各種構型，無論發射載台、系統射程、精度及彈頭威力等性能都有大幅精進及提升，可有效打擊敵武力進犯威脅，落實國防自主政策以守衛台海安全。

更多鏡週刊報導
【全文】近極音速飛彈專剋山東艦遼寧艦　中科院2航母殺手試射全命中
【台製航母殺手1】解放軍山東艦遼寧艦最大剋星　雄航、雄隼試射20次沒失手
【台製航母殺手2】唯快不破只剩30秒反應時間　反艦改良版雄三快到共軍攔不住

 

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