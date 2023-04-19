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大陸 大陸焦點 特派現場

滑鼠包裝寫ROC被中國網友圍剿拒買！微星科技急聲明：是中國公司

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲微星滑鼠包裝上標有「Taiwan（R.O.C）」。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

全球電競領導品牌MSI微星科技（2377）在中國銷售的滑鼠包裝上，被中國網友發現公司地址標註了「ROC」，引起一陣圍剿，微星科技17日則在官方微博上致歉，稱「作為一家中國公司，一直堅持一個中國原則」。

一名網友在微博上指出，台灣品牌微星在中國銷售的滑鼠包裝上，標註了「Taiwan（R.O.C）」，他先是向微星客服詢問「台灣，是否中華人民共和國一部分」，客服則回「是的哈」、「微星是中國台灣品牌呢」。

該網友又傳送滑鼠的包裝照片，詢問「這個ROC是什麼意思」、「據我所知，這是中華民國的縮寫」，客服人員則回應稱，「ROC是Republic Of China的英文縮寫，意思是中華人民共和國」。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲▼中國消費者與客服對話。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

該貼文曝光後引起熱議，不少中國網友認為事態嚴重喊拒買，微星科技17日就立刻在微博上發出致歉聲明，稱「作為一家中國公司，微星科技一直堅持一個中國原則，維護國家主權和領土完整。致力於科技技術創新，研發優質產品，服務於全球用戶」。

聲明內容提到，微星對於舊款包裝產品地址標示錯誤深表歉意，並立即回饋相關部門調整整頓，將市面上的庫存產品召回，另要求加強客服培訓工作，避免回覆用戶留言造成不良影響。

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