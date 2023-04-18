女演員高空鞦韆「驚悚墜地亡」原因出爐　夫獲賠慟：不再表演雜技

▲夫妻倆號稱「影子組合」，專門演出空中雜技。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

中國安徽15日發生一起驚悚的表演事故，當時一名女演員與丈夫攜手演出高空雜技，怎料不慎墜落，當場活活摔死。如今官方調查結果出爐，認定承辦單位未提供安全防護，還違規使用吊車吊人，目前家屬已獲得賠償，女演員遺體也送回老家，但丈夫說未來不會再從事高空雜技。

綜合陸媒報導，表演開始前，主持人還說「無保護措施，要玩就玩真的！」不料37歲女演員抓住吊環，被吊車吊升的過程中，突然從空中墜落至舞台上，讓現場眾人發出陣陣驚呼。事後，女演員被緊急送醫，但經搶救仍傷重不治。

有粉絲感慨，夫妻倆從事高空表演已經7、8年了，在沒搭伙演雜技之前，女生表演唱歌，男生扮小丑表演魔術，後來結婚，夫妻倆有了2個孩子，平時會在抖音上直播宣傳，有將近2萬粉絲，還取名叫「影子組合」，在當地算小有名氣，在安徽跑場，演出不斷。

事後，當地區政府成立調查小組，深入調查事故原因。調查報告顯示，安徽亞西演藝傳媒有限公司15日邀請一對雜技演員夫妻參加演出，但當晚8點53分，張姓丈夫、孫妻在表演高空鞦韆時，女方不幸意外墜亡。

▲事後，孫女被送往醫院急救，但傷重不治。（圖／翻攝自微博）

調查結果指出，承辦方安徽亞西演藝傳媒有限公司，演出前未按有關規定履行報備審批手續，屬違規演出；演出過程中未提供必不可少的演出安全應急防護，違規使用吊車吊人。目前承辦方已與死者家屬達成賠償協議，善後工作正在進行中。

至於違規部分，區主管部門將依《營業性演出管理條例》相關規定，對安徽亞西演藝傳媒有限公司違規演出行為予以處分。另外，這起事件也暴露出蒿溝鎮黨委政府及區相關主管部門監管工作疏失，區紀委監委已對相關單位和責任人啟動問責。

目前孫女遺體已運回河南老家。張姓丈夫則表示，未來可能不會再從事高空雜技行業。