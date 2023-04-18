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華爾街日報記者「間諜案」聲請保釋　遭俄羅斯法庭駁回

▲▼華爾街日報今天要求俄羅斯立即釋放駐莫斯科記者格什科維奇（Evan Gershkovich）。（圖／路透）

▲華爾街日報駐莫斯科記者格什科維奇（Evan Gershkovich）因涉間諜罪被捕。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯法庭今天駁回美國「華爾街日報」記者格什科維奇的保釋聲請。他因涉間諜罪被捕，面臨最高20年刑期。

法新社報導，法官宣布裁決表示，格什科維奇（Evan Gershkovich）「應予維持羈押」。格什科維奇隨後表示：「完全理解，非常感謝。」

格什科維奇的一位律師表示：「他有奮戰的精神。他有運動鍛鍊身體，也知道大家支持他。他希望證明自己無罪，證明有新聞自由存在空間。」

格什科維奇就審前羈押提起上訴，今天開庭之前，穿著牛仔褲和藍色格子襯衫的他雙臂交叉，面帶笑容。

美國駐俄羅斯大使崔西（Lynne Tracy）也來到法庭，但是開庭期間，她和媒體都被請出。媒體只能夠於開庭結束時回到法庭聆聽裁決。

媒體獲准簡短進入法庭期間不得提問，遭以玻璃隔離在被告席內的格什科維奇則不發一語。

格什科維奇在美國出生，他父母是前蘇聯時期的猶太移民。格什科維奇上個月在烏拉爾（Urals）地區城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）採訪時遭到俄羅斯聯邦安全局（FSB）逮捕。

聯邦安全局表示，31歲的他試圖為美國政府取得機密國防情資，但是沒有揭露本案細節。格什科維奇堅決否認最高可處20年的相關指控。

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