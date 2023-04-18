俄軍投放「FAB-500巨型炸彈」　出動傘兵空降奪取巴赫姆特2區

▲烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）連日遭受俄軍火砲轟炸。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯國防部18日表示，瓦格納（Wagner）傭兵與俄軍傘兵已經在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）再奪下2塊區域。網路上也流傳，俄軍疑似在巴赫姆特附近投放殺傷力強大的FAB-500與FAB-1500炸彈的爆炸畫面。

俄羅斯國防部表示，瓦格納的突擊部隊成功推進，佔領了城市的北邊和南邊市郊的兩個區域。

俄羅斯國防部補充，俄羅斯陸軍傘兵部隊從側翼牽制烏軍，來支持瓦格納部隊達成進攻目的。

烏克蘭方面則指控，俄軍狂轟濫炸巴赫姆特，更投放FAB-500巨型炸彈無差別攻擊。

烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）表示，「數十年來前所未見的血戰正在巴赫姆特市區中心發生。」

他告訴國內電視台，「我方士兵正在血腥、激烈的戰鬥中竭盡全力，以削弱（敵方）戰鬥力並打擊其士氣。每天，在這座城市的每個角落，他們都在這樣做。」

英國情報也指出，由於俄軍在巴赫姆特發動新一波攻勢，連續2天猛烈發射火砲，讓烏軍不得不棄守某些區域。