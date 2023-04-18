防戰時、災情斷電！中科院公布「機動儲能設備」　小型單兵可攜帶

▲國防部公布各式軍用機動化儲能供電系統，圖為小型系統。（圖／中科院提供）



記者陶本和／台北報導

針對軍用電網與重要軍事設施，在戰爭或天災發生時，可能有無法使用等情況，國家中山科學研究院研發軍用機動化儲能設備。對此，中科院飛彈所副所長任國光18日於國防部記者會上，展示包括小型單兵可攜式供電系統、中型機動儲能供電系統，以及大型機動儲能供電系統。

國防部18日上午舉行「軍用機動化儲能設備發展與運用」記者會，會中中科院飛彈所副所長任國光表示，國軍軍事現代化過程中，各軍種對電力的倚賴程度逐步加重，一旦電力中斷供應，軍用電網與軍事戰備雷達、通資等系統將癱瘓，為了防止軍用電網與重要軍事戰備設施在水災、颱風時無法使用，再加上許多國家也握有入侵中央電網的技術，建置軍用機動化儲能設備與儲能微電網為保存國軍戰力之重要發展方向。

▼國防部公布各式軍用機動化儲能供電系統，圖為中型系統。（圖／中科院提供）



接著，任國光展示各型軍用機動儲能設備，在小型供電系統方面，是可供單兵攜帶，且可透過軟性太陽能板鋪在地面上就可進行充電，這適合單兵作戰以及緊急通訊時使用。任國光也強調，該系統與車用點菸口是通用的，因此該系統也可當車輛的備援電力。

至於中型供電系統則設計如拖式行李箱，同樣方便單兵攜帶；至於大型供電系統，適用基地供電，可用平板車移動，亦可由直升機吊掛移動，在戰時可確保發射車、指管車，以及雷達車等電力供應。

任國光表示，發展軍用機動化儲能設備發展與運用，在台電供應中斷，柴油發電耗盡，可以確保戰時指揮所、指管通情、武器系統能正常運轉，後續中科院可結合產業界共同針對國軍需求，開發適當綠電系統，達到節能減碳、產電、儲電、配電、及戰備等效益，協助國內產業取得相關領域之技術突破，奠定產業永續發展之基礎。

任國光說，國軍未來可將各營區的供電系統逐步建置為可孤島運轉的微電網電力系統，以確保各營區於戰時，市電中斷狀況下，可獨立運作，達到國軍能源自主及降低使用石化能源的雙重目標。

▼國防部公布各式軍用機動化儲能供電系統。（圖／中科院提供）

