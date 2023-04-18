鼓勵學生創作展演軟實力　世新創辦「世鑫獎」現徵件中

▲為鼓勵學生創作展演軟實力，世新大學創辦「世鑫獎」，目前正熱烈徵件中。（圖／世新大學提供）

記者許敏溶／台北報導

為展現學校辦學特色，鼓勵學生產製優秀畢業展演成果及影視作品，世新大學舉辦第一屆世新大學世鑫獎（S.H.Award），競賽分為「畢業展演類」和「影視製作類」，即起開始徵件，預計6月8日舉辦頒獎典禮，共計頒發24個獎項，還邀請知名導演擔任與主播擔任評審，得獎者將獲頒獎座、獎狀及獎金，指導老師獲頒感謝狀。

世新大學堅持「理論與實務並重」的教學方針，加上與時俱進的持續培育優秀媒體人才，不只畢業校友獲獎頻頻，在校學生於全球華文永續報導獎、曾虛白先生新聞獎、新北市學生影像新星獎、時報金犢獎、海峽兩岸電視主持新秀會等各項賽事也都有突出的表現，是許多國內外競賽的常勝軍。

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▲世新大學新聞系學生採訪製作的報導包辦國內外各大新聞獎項。（圖／世新大學提供）

為鼓勵學生產製優秀畢業展演成果及影視作品，世新大學今年首度舉辦2023年第一屆世新大學世鑫獎，世新大學指出，籌辦世鑫獎，主要希望鼓勵在校生未來能在業界發光發熱，因此視覺設計以天鵝姿態呈現，結合代表世新大學及學生的英文字母S及翅膀意象，象徵世新學子經由在學期間的訓練，蛻變為充滿自信的發光體。

世新大學指出，這次競賽評審小組成員星光閃閃，除校內專業教授外，更邀請到Netflix話題台劇《模仿犯》製作人湯昇榮、億萬票房導演葉天倫、華映娛樂董事長梁宏志導演、知名編劇監製金鐘導演瞿友寧、華視新聞主播與製作人陳雅琳、夢想動畫創辦人林家齊等六位世新大學傑出校友，三金等級的夢幻評審陣容將以多重視角進行評選，讓學生作品接軌業界。

世鑫獎競賽分為「畢業展演類」和「影視製作類」，世新大學表示，具有正式世新大學學籍學生都可報名，報名作品須為在學時期原創自製，而畢業展演類參賽作品為畢業製作與展演課程所產出企畫書或成果報告，由開課單位統籌報名；影視製作類參賽，除畢業製作與展演課程所產出的影視作品由開課單位統籌報名外，其他課程學習成果與作品，學生均可自行報名參賽。