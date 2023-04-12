開創遊戲產業新格局　世新數媒探討元宇宙

▲ 世新數媒舉辦研討會，邀請產學界專家、師生共襄盛舉，場面熱鬧。（圖／世新大學提供，下同）

文、圖／公共事務室

隨著科技發展與社會變革，元宇宙已然成為熱門話題，完全由電腦建構的虛擬世界，為傳播領域帶來無限可能。世新大學數位多媒體設計學系於12日舉行「2023元宇宙浪潮下遊戲的機會與挑戰」研討會，由數位多媒體相關領域之專家學者進行理論發表與專業技術分享，並邀請亞太行銷數位轉型聯盟共同創辦人黃燕玲進行專題演講。

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▲ 世新大學數位多媒體設計學系教授兼系主任賴建都擔任引言人。

校長陳清河於開幕致詞時表示，自2021年提出元宇宙，對所有產業產生極大的衝擊，在元宇宙的環境之下，商業、娛樂、醫療等產業都有任何可能性發生，創造許多機會。然而，作為傳播院校領頭羊的世新大學，如何在元宇宙傳播版圖中發揮長才便是一大挑戰。

因應元宇宙的浪潮，虛擬影視成為世新大學發展重點之一，傳播學院院長阮明淑分享，去年學校就舉辦虛擬影視與元宇宙敘事論壇，針對元宇宙新媒體樣態下的創新敘事、種種商機及應用教學做出研討交流，熱烈的反應促成本次研討會持續發展元宇宙議題，讓領域專家、師長、同學共聚會場，分享研究成果，期待參與者收穫豐碩。

▲ 亞太行銷數位轉型聯盟共同創辦人黃燕玲介紹行銷科技(MarTech)所帶來之影響力。

亞太行銷數位轉型聯盟共同創辦人黃燕玲以「行銷科技下的顧客新場域」為題進行專題演講，介紹行銷科技(MarTech)的源起、概念、功能面向，及如何運用MarTech進行邏輯分析消費者輪廓，能更靈活、快速地適應市場變化，在激烈競爭中取得最大優勢，發現新的商機和市場，實現更高成長潛力。

本次研討會主題包含影像、敘事與互動設計、數位科技與產業應用以及數位媒體與虛擬實境應用，共有三大主題12場次論文發表，投稿論文主題多元，涵蓋兒童繪本、角色插畫、長輩圖、遊戲引擎、虛擬分身、虛擬觀光、環境保護等不同面向之研究，展現元宇宙為遊戲所帶來的豐富體驗和廣闊發展空間，吸引數位多媒體相關領域研究人士相互觀摩、交流與學習。

▲ 與會貴賓合影留念。