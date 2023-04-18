5天內7學生接連跳樓！陸網疑出現「約死群組」　社工勸阻還被踢群

▲大陸張家界4人集體跳崖，疑似是遭「邪教洗腦」。（圖／微博）

圖文／CTWANT

大陸張家界天門山景區近日傳出有4名遊客集體跳崖輕生，全數身亡。根據警方調查後發現，4人皆來自不同地區，疑似是透過通訊軟體互相聯繫，策劃集體輕生的計畫。

根據陸媒綜合報導，大陸張家界天門山景區4名遊客在玻璃棧道上集體跳崖輕生亡，經過警方調查後發現，這4人皆來自不同的地方並無任何關聯，懷疑是策劃集體輕生的計畫。而最近大陸天津也在連續5天內，發生7名學生密集跳樓的事件。

大陸公益救援團隊的志願者楊媛媛表示，有次在提供心理諮商時，發現各大通訊平台上，都存在著「約死群組」。群組內聚集著許多有著輕生想法的人，而群組內的訊息也都非常負面，甚至有人會出面引導、教唆對方輕生。

「約死群組」的數量非常多，人數從最少20人到最多100多人都有，而剛加入群組的人，與其他人打招呼的方式，就是向大家透露自己想要輕生的理由。楊媛媛更表示，過去自己曾加入約死群組，看到不少成員們集體相約輕生後，她便試圖勸解對方，沒想到話一說完竟立刻被踢出群組。

對此，大陸公益救援團隊也持續對於有輕生念頭的人展開救援，透過傾聽、陪伴，幫助對方重新步入生活正軌。

消息一出也引起許多網友紛紛留言表示，「平台為什麼不能直接解散這種群組？」、「未經他人苦，莫勸他人活」、「怎麼救援阿，我也好想做點有意義的事」、「現在這種群組成員的年齡層次逐漸降低」、「能幫幾個是幾個」。

● 勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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