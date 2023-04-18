郭台銘遭疑黨籍問題　陳玉珍反問：真有黨籍的人必要時有站出來？

▲資深媒體人黃暐瀚專訪國民黨立委陳玉珍。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨2024總統大選人選尚未出爐，目前才進入第二階段整合泛藍，秘書長黃健庭表示「現在就是鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜二選一」。身為國民黨內「唯一公開」表態挺郭的藍營立委陳玉珍18日坦言，郭台銘的心還是站在國民黨這裡的，若拘泥在黨籍問題，那她也想問「真的有黨籍的人，在黨需要你的時候，真的有站出來嗎？」

陳玉珍接受媒體人黃暐瀚專訪時表示，以黨內來看，深藍未必比較支持侯友宜，她周遭的知識藍與經濟藍都認為郭台銘比較適合帶另國家，因為郭台銘比較具有國際視野，再加上他在企業界擁有一定的領袖能力，站在經濟發展的角度出發會支持郭，「當然郭可能還要再兼容並蓄一點，但統領一個跨國企業的人，做決定一定很果斷，行政效能也會比較高。」

至於外界質疑郭台銘不是國民黨員，陳玉珍反問，「真的是國民黨員的人，有在國民黨需要的時候站在一起嗎？」她透露，如果侯友宜民調高就應該徵召他，但如果郭台銘民調超過侯友宜，那當然就是徵召郭台銘，因為他的心還是站在這裡的，若拘泥在黨籍問題，那她也想問「真的有黨籍的人，在黨需要你的時候，真的有站出來嗎？」

不過，陳玉珍也強調，無論黨內最後提名誰，大家都達成共識，會支持最後人選。陳玉珍表示，侯友宜的優點就是，他當任新北市長真的做得很好，從民調、支持度、滿意度來看都受到大家肯定，治理市政能力一定沒問題。她也認為，若黨內最後徵召侯，她不會覺得侯是落跑，因為他到現在都沒有承認要參選，而是黨內希望他出來選，是國家需要他。