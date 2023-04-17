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達美樂開賣「披薩便當」CP值爆表！1主餐+2副食　首波5千盒免費吃

▲▼達美樂開賣「披薩美式便當」，全新推出「MyBOX」1主食搭配2副食，售價129元。（圖／業者提供）

▲達美樂開賣「披薩美式便當」，全新推出「MyBOX」1主食搭配2副食，有菜有肉。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

達美樂開始賣「便當」了！為了解決上班族天天煩惱「今天吃什麼？」達美樂即日起以全新餐盒概念推出「MyBOX」美式便當，提供6款人氣披薩主餐，還可任意搭配2種副食，有菜有肉，售價129元，開拓便當市場新藍海。為了宣傳新品，4月19日起還在臉書辦活動，免費送出5000盒。

▲▼達美樂開賣「披薩美式便當」，全新推出「MyBOX」1主食搭配2副食，售價129元。（圖／業者提供）

▲達美樂全新推出「MyBOX」美式便當，售價129元。（圖／業者提供）

達美樂表示，根據調查發現，上班族每到用餐時間最煩惱的就是「今天吃什麼？」、「不知道要吃什麼」，尤其吃膩便當也覺得了無新意，因此在全台各種台式、日式、韓式便當店林立的市場，開創新藍海，推出「MyBOX」美式便當。

研發團隊歷經1年的研究和開發，針對MyBOX的餐點內容、盒形尺寸等做出最佳搭配，內容包括主食（披薩）、蔬菜（焗烤蔬菜盅）、甜點（現烤蝴蝶酥、地瓜薯條等），提供午晚餐更多元的選擇。

根據內部試賣數據，許多消費者選擇「MyBOX」作為犒賞自己辛苦工作的小確幸，all in one 的餐盒讓他們有款待自己的儀式感，也有老闆選來作為款待員工小禮物，尤其星期三小周末午餐的訂單最多。

▲▼達美樂開賣「披薩美式便當」，全新推出「MyBOX」1主食搭配2副食，售價129元。（圖／業者提供）

▲達美樂研發一年推出「MyBOX」美式便當，有許多公司訂來當作小確幸。（圖／業者提供）

「MyBOX」全新便當129元起，1款主食搭配2款副食。主餐提供6款超人氣披薩口味任選，包括道地美國、夏威夷、海鮮、加州BBQ雞肉、超級豪華、超級墨西哥；也可選擇達美樂獨有披薩捲餅，像是美式起司、壽喜燒牛柳、超級墨西哥。每盒可搭配2種副食或甜點，包括蒜香起司球、香烤雞條、蝴蝶酥、香烤薯球、焗烤蔬菜盅，一盒飽足感十足。

業者也表示，市調發現，民眾吃披薩的期待是吃到豐富餡料，而不是吃進厚厚的餅皮，因此「MyBOX」使用獨家手作拍製餅皮，餡料及麵團呈現黃金比例，讓消費者一口咬下就是豐富的餡料跟起司，而沒有厚重的麵包感，加上達美樂獨家手拍餅皮，口感鬆軟、更少油清爽，品嘗美味的同時也能降低負擔。

▲▼達美樂開賣「披薩美式便當」，全新推出「MyBOX」1主食搭配2副食，售價129元。（圖／業者提供）

▲4月19日起還在臉書舉辦活動，送出5000盒「MyBOX」免費吃。（圖／業者提供）

達美樂「MyBOX」即日起官網、APP都可訂購，另外4月19日起只要參與達美樂臉書粉絲團的MyBOX活動，在指定貼文中留言並tag 3位好友，就可登記並獲得一盒達美樂「MyBOX」，全台預計送出5000盒，送完為止。

另外，人氣速食必勝客祭出「外帶大比薩199元」超殺優惠，口味包括：夏威夷、雙層美式臘腸、彩蔬鮮菇、燻雞絲蘑菇、煙燻黃金總匯、臘腸起司三重奏、白醬燻雞培根、熱帶鳳梨鮮蝦共8款，最多現省441元，即日起至4月28日於平日限定開吃。

▲必勝客祭出13吋大比薩下殺199元。（圖／業者提供）

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