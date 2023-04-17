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丟爆裂物攻擊岸田！24歲男嫌國中「個性大變」　父親常大吼大叫

▲▼ 岸田前往和歌山市漁港助選，一名黑衣男子投擲煙霧彈被逮。（圖／路透）

▲ 木村在岸田準備開始發表演說時投擲爆裂物，被依現行犯逮捕。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本首相岸田文雄15日赴和歌山縣輔選遭投擲爆裂物攻擊，所幸並無受傷，24歲男嫌木村隆二當場被捕，至今不願透露動機。媒體走訪木村過去的鄰居、同學等人，得知他國小時個性開朗，升上國中後卻突然變得孤僻，且父親十分易怒，經常對妻小大吼大叫。

綜合富士新聞網、現代BUSINESS報導，木村的小學同學受訪表示，當時的他個性活潑開朗，在畢業作文集中曾寫道，他的夢想是成為糕點師傅或發明家。

然而，國中同學對木村的印象卻截然不同，雖然國一時還不明顯，但他升上國二後就變得孤僻、獨來獨往，不過不像是會霸凌他人或被霸凌的類型，看起來就像一般同學，也沒有暴力傾向。

住在木村家附近的鄰居則透露，他們一家5口約在15年前搬來，包括他和父母、大他1歲的哥哥和妹妹，時間點正好是木村升上國中前後。鄰居提到，這家人之間氣氛有些怪異，庭院也很髒亂，經常聽見木村父親的怒吼，也曾聽見物品掉落、摔壞的聲音，但5年前某天後就不曾見過他，疑似離家出走。

這名鄰居對小時候的木村記憶很清晰，描述他是個「文靜的孩子」，但經常看到他被父親責罵。他父親常常怒斥老婆和孩子，有時候半夜也會開罵，聲音大到外面都聽得見，因此成為鄰居討論的話題。

木村的母親則推測是在百貨公司或化妝品專櫃工作，出門上班時妝容都很完整，但似乎很害怕丈夫。這樣的家庭背景也引發外界好奇，這是否是木村個性改變的原因。

另一方面，媒體意外發現，木村去年9月曾參加居住地兵庫縣川西市自民黨市議員的市政報告會，當時還曾詢問市議會薪水待遇等問題，似乎是目前已知他與政界的唯一關聯，但犯案動機至今成謎。

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