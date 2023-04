蘇丹武裝衝突增至97死　醫生委員會：傷者嚴重到無法前往醫院

▲蘇丹衝突持續,目前死亡人數已升至97人,下同。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

蘇丹政府軍和武裝組織快速支援部隊(RSF)爆發衝突至今已進入第3天,截至17日,當地的死亡人數已上升至近百人,其中有97名死者為平民,不過蘇丹醫生委員會認爲,相關數字無法反應實際傷亡人數。

據法新社報導,蘇丹近日爆發的激烈武裝衝突源於蘇丹政府軍總司令柏罕(Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan)與其副手達格洛(Mohamed Hamdan Dagalo)數周以來發生的權力鬥爭。

Fierce fighting rages in Sudan's capital despite a humanitarian pause on Sunday. Battles have left three UN World Food Programme staff among more than 50 civilians killed nationwide https://t.co/ctGFHwz4I5 pic.twitter.com/P1BpRVWJ2o

政府軍在2021年與RSF合作,共同發動政變推翻了當時的政權,並組成蘇丹主權委員會共同管理國家。政府軍領袖柏函出任委員會主席,被視為是蘇丹實際上的總統,而達格洛澤是委員會副主席。

路透社指出,由於蘇丹近來希望過渡成民主國家、恢復文人治理,因此文人勢力開始要求監督軍方,並將擁有10萬大軍的RSF納入政府軍,引發政府軍與RSF意見嚴重分歧,才爆發了此一衝突。

Explosions have rocked the Sudanese capital Khartoum Monday as fighting between the regular army and paramilitaries rages for a third day with the death toll rising to nearly 100https://t.co/aKsnxCGO8C



Heavy gunfire audible in Sudanese capital on Monday pic.twitter.com/iHKyTIsomx