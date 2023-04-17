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蘇丹武裝衝突增至97死　醫生委員會：傷者嚴重到無法前往醫院

▲▼蘇丹。（圖／CFP）

▲蘇丹衝突持續，目前死亡人數已升至97人，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

蘇丹政府軍和武裝組織快速支援部隊（RSF）爆發衝突至今已進入第3天，截至17日，當地的死亡人數已上升至近百人，其中有97名死者為平民，不過蘇丹醫生委員會認爲，相關數字無法反應實際傷亡人數。

據法新社報導，蘇丹近日爆發的激烈武裝衝突源於蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan）與其副手達格洛（Mohamed Hamdan Dagalo）數周以來發生的權力鬥爭。

政府軍在2021年與RSF合作，共同發動政變推翻了當時的政權，並組成蘇丹主權委員會共同管理國家。政府軍領袖柏函出任委員會主席，被視為是蘇丹實際上的總統，而達格洛澤是委員會副主席。

路透社指出，由於蘇丹近來希望過渡成民主國家、恢復文人治理，因此文人勢力開始要求監督軍方，並將擁有10萬大軍的RSF納入政府軍，引發政府軍與RSF意見嚴重分歧，才爆發了此一衝突。

蘇丹醫生委員會17日發佈聲明指出，有至少97名平民在這場衝突中死亡，另有數百人受傷。不過委員會也强調，此一數字無法反應真實的傷亡人數，因為許多被捲入衝突的傷者因行動困難無法前往醫院診治。

法新社記者指出，雖然雙方16日曾因人道主義暫時停火3小時，但如今喀土穆街頭的槍聲與爆炸聲仍在持續，國際也因害怕事態持續惡化而發出抗議，呼籲雙方立即停火進行對話。

▲▼蘇丹。（圖／CFP）

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