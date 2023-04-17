【染髮掉色太困擾】6招解決惱人問題　幫助髮色持久不褪色！

▲想要維持染後髮色不掉色，應做好頭髮的日常養護，才能讓髮色持久亮麗。（圖／美源提供）

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頭髮就是女生的第二張臉，擁有一頭亮麗頭髮、吸睛髮色，絕對是造型加分的關鍵，許多人喜歡透過染髮改變髮色，不過不管是對喜歡自己動手DIY染髮的人，或是習慣到髮廊染髮的人來說，「染髮掉色」肯定是最煞風景的一件事！

對喜歡染髮的民眾而言，追求髮色亮麗的同時，當然也要追求染後髮色能更加持久，不輕易掉色、褪色，以下將針對染髮掉色做介紹，並總結民眾染髮時常會有的疑問，一起來看看有哪些染髮時的必備知識吧！

預防染髮掉色6大方法！維持髮色持久度，不易褪色

常常染髮的人，特別會注重髮色不均、染髮後掉色、髮質受損等問題。髮質受損除了會讓頭髮看起來毛躁、凌亂，髮色不均、容易掉色更是讓人覺得染了個寂寞。追求亮麗色澤的人，多半希望染髮後可以有效遮蓋原生髮色，或是猖狂的白髮。以下詳列有效護色、讓染後髮色更持久的6大方法，輕鬆告別掉色及褪色困擾。

・染髮掉色預防方法1：選用含持色成分及乳霜劑型的染髮劑

髮色要持久，染的成分就是第一道重要關卡，建議可選用添加「減緩退色配方」的染髮劑，例如添加了茶胺酸和牛磺酸的美源花果香快速染髮霜，就以這兩種成分有效抑制染劑流失，幫助染髮後長效持色。

乳霜劑型的染髮霜質地較為濃密，容易附著於頭髮上，就算是一般人容易失手的髮際線也能徹底染色，減少染髮時上色不均的機率，對於想遮蓋白髮的人來說，是不錯的選擇。

▲想減少染髮掉色問題，可選用乳霜劑型染髮劑，搭配護色產品，有效維持染後不掉色、不露白髮。

・染髮掉色預防方法2：注意頭髮防曬

什麼？頭髮也要防曬？原來日照的紫外線也是髮色殺手！染髮後頭髮的毛鱗片處於張開的狀態，此時頭髮結構也容易受到破壞。因此，若要預防頭髮過度曝曬於紫外線下，在染髮後可以著重在物理性防曬，如戴帽子、使用防曬髮品等方式，能有效在染髮後保護脆弱的頭髮免於紫外線侵害。

・染髮掉色預防方法3：減少使用高溫造型工具的次數

高溫容易傷髮質人人都知道，由於高溫會使頭髮毛鱗片張開，尤其是染髮後的頭髮更須小心呵護，這時如果使用高溫造型工具，則會增加頭髮掉色、褪色的機率。要保有完美髮色、持久護色，使用造型工具時可要慎選，或減少使用次數也是一個方法。除了造型用具之外，洗頭時應注意水溫不可太高，使用溫水洗髮即可。

・染髮掉色預防方法4：減少泡溫泉及到海邊玩水的頻率

海水、溫泉中有不少礦物質，加上溫泉的高溫、海邊的日照等，都會影響頭髮持色程度，因此染髮後幾天也盡可能避免從事相關活動，盡可能讓髮色穩定後再前往，以免才染髮沒多久就褪色。

・染髮掉色預防方法5：避免太常拉扯頭髮

雖然頭髮很強韌，不過若太常用力拉扯頭髮，容易導致頭髮毛鱗片損傷，進而影響到染髮後的色素粒子，所以為了維護亮麗色澤，輕柔地對待頭髮是必要的。

・染髮掉色預防方法6：使用護色的洗髮精或護髮產品

想要有效維持髮色，建議在用溫水洗髮時，可搭配使用護色洗髮精或護色髮品，更能有助於髮色持久。

染髮掉色太快很困擾？染髮後3大FAQ一次看，選對染髮劑最關鍵！

現代人對於頭髮保養的觀念越來越重視，尤其重視染髮後的護色、護髮方式。許多人雖然想改變髮色，但對於染髮也會有所擔憂，像是煩惱染髮後髮質受損，或是頭髮看起來毛躁不水亮。除了使用護色洗髮精，更應該正確地選用染髮劑，並搭配上述預防染髮掉色的好方法，就可以有效減少掉色問題。以下將針對民眾對於染髮時、染髮後保養常會有的疑慮，列出3大Q&A幫民眾解惑。

・染髮會導致髮質變差？

染髮的原理為先使頭髮毛鱗片張開，進而使染劑有效吸收到頭髮內，因此在染髮後如果沒有好好保養頭髮，易導致髮質受損，若想要解決這個問題，在挑選染劑時可以多注意染髮劑是否有添加護髮成分，才能減少髮質受損。

・染髮後很快就會掉色、褪色？

若常覺得染髮髮色容易掉色、褪色，蓋不住白頭髮或是原生髮色，此時應針對染髮掉色問題採取有效解決方法，建議可挑選含有「減緩退色配方」的染髮劑。美源花果香快速染髮霜添加了減緩退色配方，更添加茶胺酸、牛磺酸等長效持色成分，能有效抑制染劑流失，讓頭髮把顏色抓緊緊，有效護色減少掉色，幫助髮色持久亮麗。

▲選擇含有長效持色護色成分的染髮劑，幫助髮色持久亮麗。

・染髮後護髮重要嗎？

染髮後髮質的養護也不能馬虎，因為髮質好才能加強染後頭髮維持亮麗顏色，選擇染髮劑時，可以多注意是否含有護髮成分，像美源花果香快速染髮霜含有茶花油、橄欖油、椰子油等護髮成分，更搭配滋潤成分玻尿酸，加強頭髮保水度，讓髮色更加飽和、髮質滑順。

▲含有護髮成分的染髮劑，可以在染髮時降低對頭髮的損傷，讓染後也能滋潤不毛躁。

染髮後想維持髮色，不想要出現染髮掉色問題，讓白髮出來say hi，記得掌握小技巧：可選擇有減緩退色配方、含護髮成分、且氣味溫和不刺激的乳霜劑型染髮劑，染後頭髮日常養護、防曬不能少，平常洗頭洗髮時更要注意用溫水洗。只要日常作息上更愛護自己的頭髮一點，就能有助於維持亮麗髮色，染髮不掉色。

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