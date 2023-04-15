朱立倫喊話柯文哲「2024團結！」民眾黨提1問：別只透過媒體喊話

▲朱立倫15日上午出席東北部八縣市中華外內丹功觀摩展演活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨2024總統人選態勢未明，黨秘書長黃健庭13日上午突然表示，目前黨內態勢已非常明顯，「就是侯友宜市長了」，被外界解釋國民黨已排除鴻海集團創辦人郭台銘，甚至有名嘴質疑是「出老千」。對此，國民黨主席朱立倫直言，這是綠營在破壞藍軍團結與製造內鬥，國民黨內除了要積極整合，也應爭取最多的朋友，喊話包括民眾黨主席柯文哲等其他政黨一起團結。

針對外界質疑國民黨三階段徵召納入非黨員是「出老千」，朱立倫15日上午受訪時指出，綠營持續破壞藍軍團結與製造內鬥，藍營應記取過去教訓，不能中計，任何破壞團結的事情、造成內鬥的事情都不能做。

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

朱立倫也強調，國民黨要爭取最多的朋友，避免製造更多敵人，除了黨內積極整合，對於非國民黨、藍軍或其他政黨則予以尊重，包括民眾黨主席柯文哲等，大家都是秉持著為了台灣好、為了民眾過好日子、兩岸和平、幸福安定的態度，應該要一起團結努力。

不過，民眾黨發言人楊寶楨15日晚間也在臉書發文反問，關於總統大選的提名，如果說不同政黨間要團結，而且要保有各自主體性的話，「忍不住再弱弱地問一句，請問有具體的『合作』方案嗎？希望別只一直是透過媒體喊話。」