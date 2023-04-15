　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫喊話柯文哲「2024團結！」民眾黨提1問：別只透過媒體喊話

▲▼朱立倫出席東北部八縣市中華外內丹功觀摩展演活動。（圖／記者呂佳賢攝）

▲朱立倫15日上午出席東北部八縣市中華外內丹功觀摩展演活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨2024總統人選態勢未明，黨秘書長黃健庭13日上午突然表示，目前黨內態勢已非常明顯，「就是侯友宜市長了」，被外界解釋國民黨已排除鴻海集團創辦人郭台銘，甚至有名嘴質疑是「出老千」。對此，國民黨主席朱立倫直言，這是綠營在破壞藍軍團結與製造內鬥，國民黨內除了要積極整合，也應爭取最多的朋友，喊話包括民眾黨主席柯文哲等其他政黨一起團結。

針對外界質疑國民黨三階段徵召納入非黨員是「出老千」，朱立倫15日上午受訪時指出，綠營持續破壞藍軍團結與製造內鬥，藍營應記取過去教訓，不能中計，任何破壞團結的事情、造成內鬥的事情都不能做。

▲▼柯文哲率團訪美記者會 黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

朱立倫也強調，國民黨要爭取最多的朋友，避免製造更多敵人，除了黨內積極整合，對於非國民黨、藍軍或其他政黨則予以尊重，包括民眾黨主席柯文哲等，大家都是秉持著為了台灣好、為了民眾過好日子、兩岸和平、幸福安定的態度，應該要一起團結努力。

不過，民眾黨發言人楊寶楨15日晚間也在臉書發文反問，關於總統大選的提名，如果說不同政黨間要團結，而且要保有各自主體性的話，「忍不住再弱弱地問一句，請問有具體的『合作』方案嗎？希望別只一直是透過媒體喊話。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
岸田文雄遇襲！「漁港大叔」率先壓制犯嫌　登上推特熱搜
想養生！她吃飯「多1動作」竟緊急送醫
連續11天不睡覺！　男驚「大腦進入新境界」
可免費爽玩！6大樂園「身分證優惠」一次看
兒子瀏海離奇持續變短　他偷拍逮到「天竺鼠理髮師」
他隔590天雙響　獨居全壘打王

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫喊話柯文哲「2024團結！」民眾黨提1問：別只透過媒體喊話

賴清德：中國若攻台　如何回報台灣人民對中國的貢獻？

「投資台灣三大方案」延至2024年　蔡英文：歡迎台商回台投資

涉賄正副議長缺席信賴台灣造勢　賴清德：打擊黑金槍毒

賴清德問鼎2024起手式　親介紹潘孟安「總幹事」身份

美議員提案停止援助與台斷交國家　綠委讚：有效嚇阻中國挖牆腳

郭台銘喊話了：相信我，我做得到！　「打造第二次台灣經濟奇蹟」

快訊／賴清德「不忘本」重返台南造勢　高呼和平：共同護台灣

何志偉酸自導自演！王世堅嗆追究到底　「做了什麼自己心知肚明」

徐巧芯印傳單教電話民調答題　許淑華列頭號假想敵

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧燦笑應援初登場　球迷擠爆三壘「髮香區」

李多慧合體樂天女孩應援　狂放電眼表情超卡哇伊❤

TORO逾10年沒上台表演！　幕後練舞公開...身手沒退步

中職2球迷爭搶界外球！　男下秒暖心送她全場歡呼

野生「3天王」深夜現蹤球場！　周杰倫、蕭敬騰神配合「狂進球」

李多慧電臀影片破百萬點閱爆紅　自曝小時候其實超害羞

朱立倫喊話柯文哲「2024團結！」民眾黨提1問：別只透過媒體喊話

賴清德：中國若攻台　如何回報台灣人民對中國的貢獻？

「投資台灣三大方案」延至2024年　蔡英文：歡迎台商回台投資

涉賄正副議長缺席信賴台灣造勢　賴清德：打擊黑金槍毒

賴清德問鼎2024起手式　親介紹潘孟安「總幹事」身份

美議員提案停止援助與台斷交國家　綠委讚：有效嚇阻中國挖牆腳

郭台銘喊話了：相信我，我做得到！　「打造第二次台灣經濟奇蹟」

快訊／賴清德「不忘本」重返台南造勢　高呼和平：共同護台灣

何志偉酸自導自演！王世堅嗆追究到底　「做了什麼自己心知肚明」

徐巧芯印傳單教電話民調答題　許淑華列頭號假想敵

國小硬聯／福林殺進冠軍戰破紀錄　對龜山拚隊史首冠

眼鏡配「濾藍光鏡片」有效嗎？　注意3件事才能真正保護眼睛

黃秋生久違同框周潤發、吳君如！　大咖全現身「奧斯卡影后」也來了

岸田文雄遇襲「漁港大叔」率先壓制犯嫌　登上推特熱搜趨勢

《鬼滅之刃》聖地巡禮？日網發現「刀匠村」溫泉原型：建築外觀超相似

老婆《模仿犯》入戲太深怕爆！　范少勳約會險被拒傻眼：不會用拇指銬啦

賓士EQG預計2024年推出！搭革命性電池　台灣起手式恐破千萬

朱立倫喊話柯文哲「2024團結！」民眾黨提1問：別只透過媒體喊話

曾被說「娘炮」…Ozone煥鈞成功洗陰影　登台前還緊急打針治療

想要一起玩！汪緊追橘貓　屁股翹高「卡水管」：說好頭過身就過？

天才貓輕鬆解開上鎖窗　操作超老練媽媽看傻眼

政治熱門新聞

快訊／三讀通過！道交條例修法恢復民眾檢舉違停　不禮讓行人罰更重

王浩宇：大部分台灣人「全世界1%有錢」

郭台銘喊話了：相信我，我做得到！

侯友宜回嘉中　喊：捨我其誰

被控62件疫苗弊案查無不法簽結　陳時中：終於還給我一個遲來公道

賴清德最脆弱要害！　郭正亮點「這兩事」：他完全不扯

民調／谷底反彈！國民黨支持度回升8百分點　保住第二大黨位置

找柯文哲當面試大魔王！民眾黨公開徵才　「發言人條件」曝光

郭台銘超車侯友宜？　朱立倫認有內參民調：不只針對選舉

支持者送陳時中畫像　王世堅「高掛辦公室」：不會隨便丟在地上

初選民調明展開！徐巧芯喊「選情告急」　與議長戴錫欽上戰車拜票

陳鳳馨遭盜開帳號還P圖「莫名成分析師」

首場信賴之友會喊破千人　「醫界有史以來最團結」

賴清德：中國若攻台　如何回報台灣人民的貢獻？

更多熱門

相關新聞

找柯文哲當面試大魔王！民眾黨公開徵才　「發言人條件」曝光

找柯文哲當面試大魔王！民眾黨公開徵才　「發言人條件」曝光

為備戰2024總統大選，民眾黨在「104人力銀行」與「1111人力銀行」上發布職缺，招募發言人、文宣、組織發展部主管等人才，而職缺發出後，工作內容與錄取條件也受到各界矚目。對此，民眾黨文宣創意部主任許甫15日透露，除了商請柯文哲親自下海宣傳招募，未來將考慮舉辦公開決選，由柯文哲作為最後的「面試大魔王」。

郭台銘超車侯友宜？　朱立倫認有內參民調：不只針對選舉

郭台銘超車侯友宜？　朱立倫認有內參民調：不只針對選舉

訪美外交政策委員會　柯文哲：重建與陸溝通管道、避免擴大敵意

訪美外交政策委員會　柯文哲：重建與陸溝通管道、避免擴大敵意

日神人學者：賴清德「台灣定位」框架明確　搶先藍候選人奪得先機

日神人學者：賴清德「台灣定位」框架明確　搶先藍候選人奪得先機

郭台銘2024出局了？　黃健庭火速澄清：侯友宜僅是黨內共識

郭台銘2024出局了？　黃健庭火速澄清：侯友宜僅是黨內共識

關鍵字：

朱立倫柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

戶頭多出400萬！陸警校生「沒花掉一毛錢」遭判無期

李燕停車場「40秒激吻片」曝光！

LINE「1折貼圖」快閃上架！17款只要6元

「一堆蛋販賣」遭罵　老闆說話了

孫德榮開砲「做給我看啊，戰組」　館長在旁邊

《黑澀會》鄭靚歆出櫃認「掉粉1000人」

即／女歌迷看完五月天斷氣　昏迷15天不治

單身聯誼男性大超標！緊急停止報名

登山拍到「灰白軍盔男」！網放大一看秒發毛

蝦皮手續費「5/1調漲」　賣家火大灌爆粉專

女兒非丈夫親生！妻喊冤沒和別人同房　反轉真相曝

回家目擊「老公、小三裸體躺床」內褲丟桌上！人妻崩潰

白癡公主拍片途中喪父　挨酸「竟還繼續玩」罕動怒

台積電工程師遭砂石車奪命　單親母告別式上淚崩

重機停汽車格　竟遭貼「違法佔用車位」

更多

最夯影音

更多
戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去

戳破氣球公開寶寶性別！小姊姊一刀讓答案隨風去
台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

台南獨家「巨無霸珍奶」 仙草凍＋波霸多到滿出來

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧品嘗台灣點心　露幸福臉：太好吃！

李多慧燦笑應援初登場　球迷擠爆三壘「髮香區」

李多慧燦笑應援初登場　球迷擠爆三壘「髮香區」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面