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2023雲林客家桐花祭開幕　油桐花盛開湧人潮漫步賞花

▲雲林客家桐花祭活動今(15)日正式開幕，民眾漫步在浪漫桐花步道上，體驗客家文化、音樂饗宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林客家桐花祭活動今(15)日正式開幕，民眾漫步在浪漫桐花步道上，體驗客家文化、音樂饗宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

每年4、5月期間台灣各地桐花盛開，而雲林古坑荷苞山因為地理位置及氣候緣故，4月上旬就已經開花，是全台桐花最早開花的區域之一。雲林客家桐花祭活動今(15)日正式開幕，民眾漫步在浪漫桐花步道上，體驗客家文化、音樂饗宴，同時品嘗在地古坑咖啡，感受樸實又熱鬧的桐花節慶氛圍。

文化觀光處副處長蘇建蒼表示，近年台灣受到極端氣候的影響甚大，目前也再度面臨缺乏雨水的狀況，所幸在前2周適時地降下了不少的雨水，讓古坑荷苞山的油桐花也適時地獲得滋養及綻放，趕上2023雲林桐花祭「雲林古坑-桐聚荷苞,賞花趣！」活動期間盛開，也讓在場民眾得以欣賞桐花曼妙的身影。

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▲雲林客家桐花祭活動今(15)日正式開幕，民眾漫步在浪漫桐花步道上，體驗客家文化、音樂饗宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

客委會副主委范佐銘指出，今日以「伯公祭儀」作為桐花祭開幕，除了以回歸桐花祭辦理的初衷，藉此表達客家人對天地的恩澤，傳承客家人堅毅不饒的文化精神，也祈求天地持續對台灣土地、山林的眷顧，讓這片美景能夠永續長存。

古坑鄉長林慧如說明，古坑荷苞山的油桐樹在早年跟咖啡樹錯落植種，兩者不僅有密切的歷史淵源，也是當年居民的經濟來源，成為雲林桐花祭與眾不同的人文景觀及特色；4月15至16日在桐花公園舉辦的桐花祭，安排一系列藝文表演、文化體驗、市集、桐花動動腦、咖啡交流及花樹下不插電音樂會等活動，讓民眾有更豐富的賞桐體驗。

▲雲林客家桐花祭活動今(15)日正式開幕，民眾漫步在浪漫桐花步道上，體驗客家文化、音樂饗宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林客家桐花祭活動今(15)日正式開幕，民眾漫步在浪漫桐花步道上，體驗客家文化、音樂饗宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今年主舞台部分除了在地樂團、桐花知識問答、親子互動表演之外，還有懸絲偶的創意演出，更特別邀請雲林傑出團體「太日樂集」及「風雲爵士樂團」演出，提升桐花祭藝文水準。林慧如說，今年還邀請在地藝術工作者展示「咖啡染」成品，在布料上染出自然淳樸的色澤，呈現古坑咖啡的文化藝術價值；透過多元的活動安排及規畫，讓大家認識古坑未來新的旅遊方式。

文化觀光處表示，雲林的桐花祭已經邁入第15年，成為雲林人氣的觀光活動，近年也配合客家桐花祭的轉型帶動，呈現出雲林客家優雅的景致。同時，古坑鄉在整體性的觀光推展，2020年獲選交通部觀光局經典小鎮之一，而在草嶺、石壁地區縣道的整治完成，以及周邊景點步道、療育森林的規畫，讓古坑的觀光資源更為豐沛，也跟旅行社安排「古坑油桐花活動之旅」，邀請全國旅客來到古坑賞桐，透過桐花祭串聯到古坑其他景點，見識更多古坑之美。

▲雲林客家桐花祭活動今(15)日正式開幕，民眾漫步在浪漫桐花步道上，體驗客家文化、音樂饗宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林古坑荷苞山因為地理位置及氣候緣故，4月上旬就已經開花，是全台桐花最早開花的區域之一。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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