大陸航天專家指遭境外策反　出賣情報被判7年

▲航天專家留學被請吃燒烤終策反成間諜。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

4月15日是大陸「全民國家安全教育日」。日前，《央視》披露，航天領域科研人員趙學軍，在赴國外大學做訪問學者期間，被境外間諜情報機關人員一步步拉攏策反，結束回國後，在國內多地繼續與該國間諜情報機關人員多次見面，並向對方提供了大量涉密資料。2022年8月，人民法院以間諜罪判處趙學軍有期徒刑7年。

報導稱，趙學軍是中國某科研院所的科研人員，屬於重要涉密人員。2009年，趙學軍赴西方某國留學，後被當地一名外籍男子盯上。該外籍男子多次向其稱讚比較讚賞趙學軍的學識，與趙學軍進行了結識，結識之後更是多次以項目掙了錢為由，請趙學軍吃燒烤，雙方增進感情。

後來，趙學軍的家屬赴國外探親，對方不僅熱情邀請趙學軍和家人共同出遊、觀看演出，還精心準備了禮物。心裡認定了這個異國他鄉的好友後，趙學軍開始按照對方的需求，提供航天領域相關專業知識，並以諮詢費的名義收取相應的報酬。

趙學軍臨近回國之前，境外的人員向他坦白是為情報部門工作，並提出回國後若協助他們，一個月有1000美元（約新台幣3萬元），有出色的報告可以再加800美元。

回國後，趙學軍利用在科研院所工作的便利條件，大量蒐集中國航天領域核心要害情報，並使用境外間諜情報機關提供的專業間諜器材，將情報提供給對方，其間收取數十萬元間諜經費。

2019年6月大陸，大陸國家安全機關對趙學軍採取強制措施，經審查認定趙學軍向境外提供的情報，屬於中國航天領域最新研究進展情況。2022年8月，趙學軍因間諜罪被判處有期徒刑7年，剝奪政治權利3年，並處沒收個人財產20萬元人民幣。