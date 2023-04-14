　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

交警官員上班帶妹回家「掐臀擁吻」！繼女聽忘情嬌喘崩潰檢舉

▲▼交警指導員上班時間約正妹回家幽會，甚至在茶室發生性關係。（圖／翻攝微博）

▲交警指導員上班時間約正妹回家幽會，甚至在茶室發生性關係。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大義滅親！山東省臨沂市一名曌姓女子指控，與母親結婚6年的繼父趁著上班時間，在自家車庫與身材姣好的正妹幽會，2人不但擁吻在一起，繼父還伸手抓住對方的臀部，不但瀆職還讓母親感到受傷，實在氣不過才出面檢舉。

綜合陸媒報導，曌女指控，繼父是臨沂市公安局交警支隊的某大隊指導員，2022年間竟然多次趁著上班期間，約了多名妙齡女子到家中車庫改裝的茶室幽會，不但有火熱擁吻、纏綿的畫面，繼父還把手放在對方的臀部，甚至還直接在茶室發生性關係，聲音全被監視器錄下，行為離譜至極。

曌女子說，繼父與母親結婚6年，一直以來彼此都有矛盾，事發前2人已經分居，直到他們母女發現了這段監視器畫面，驚覺繼父出軌，才終於狠下心來向官方檢舉。

▼曌女表示，她與媽媽發現繼父出軌，氣得向官方檢舉，不過事後都沒收到處分通知。（圖／翻攝微博）

▲▼交警指導員上班時間約正妹回家幽會，甚至在茶室發生性關係。（圖／翻攝微博）

此外，曌女還加碼爆料，繼父時常用交警指導員的身分收賄，該間茶室裡面擺滿了賄賂用的酒品、購物卡及等物品。事後曌女的繼父被停職接受調查，不過曌女遲遲沒有收到處分內容，直到後來不斷追問，才知道原來繼父已被做出處分，但當地政府完全沒公告。

臨沂市沂水縣紀委工作人員調查後表示，會給予黨內嚴重警告處分，至於政務的部分，則是由一級警長降為三級警長。對此，曌女孩說，希望有一份書面通報，但遲遲沒有收到，讓她相當不滿。

對此，當地紀委則說，書面通報相關的部分，需要聯繫市委宣傳部，他們的部門不方便答覆。

 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
日幣3種面額「新鈔曝光」2024年啟用　舊鈔處理方法看這裡
白癡公主拍片途中喪父　挨酸「竟還繼續玩」罕見動怒
直播賣衣！服飾店女老闆「看粉絲狂斗內」下秒脫了
7寶全是同醫師接生！網紅媽產檢「一家坐滿候診椅」陣仗太驚人
拉麵免費加麵「客人剩一堆」落跑！老闆嘆連兩天都遇到
人妻回家目擊「老公、小三裸體躺床」　內褲丟桌上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男友辛苦打工包養！正妹用他的錢養小王　全校圍觀「3人大戰」

交警官員上班帶妹回家「掐臀擁吻」！繼女聽忘情嬌喘崩潰檢舉

直播賣衣！服飾店女老闆「看粉絲狂斗內」下秒脫了

相隔17年再訪陸！　總裁王令麟化身007：今年東森集團營業目標百億人民幣

王令麟驚喜現身湖南東森自然美新品發表會　對話神秘嘉賓AI機器人PQQ

遲3分鐘回群組訊息！女子遭老闆怒罵後開除：妳在挑釁我嗎

快訊／大陸對台設禁航區　國台辦：保障飛安的「慣常做法」

被烏克蘭列入俄「國際贊助商」　小米：強烈反對，從不支持戰爭

請陪產假遭拒！男子闖辦公室大鬧　主管氣炸：他曠職50天了

在台灣北部海域劃「禁飛區」　陸外交部：說法不準確

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

妹子模仿喵叫聲引校貓注意！　牠出聲回應...雙方對話笑翻網

男友辛苦打工包養！正妹用他的錢養小王　全校圍觀「3人大戰」

交警官員上班帶妹回家「掐臀擁吻」！繼女聽忘情嬌喘崩潰檢舉

直播賣衣！服飾店女老闆「看粉絲狂斗內」下秒脫了

相隔17年再訪陸！　總裁王令麟化身007：今年東森集團營業目標百億人民幣

王令麟驚喜現身湖南東森自然美新品發表會　對話神秘嘉賓AI機器人PQQ

遲3分鐘回群組訊息！女子遭老闆怒罵後開除：妳在挑釁我嗎

快訊／大陸對台設禁航區　國台辦：保障飛安的「慣常做法」

被烏克蘭列入俄「國際贊助商」　小米：強烈反對，從不支持戰爭

請陪產假遭拒！男子闖辦公室大鬧　主管氣炸：他曠職50天了

在台灣北部海域劃「禁飛區」　陸外交部：說法不準確

ITZY主唱Lia黑錶出自名家之手　G-SHOCK聯名山本耀司萬元有找

跨國交流歡慶開館20周年　新北考古生活節十三行隆重登場

公車趴3聲「逼行人快走」！15秒片被諷難怪是地獄　台南市府說話了

男友辛苦打工包養！正妹用他的錢養小王　全校圍觀「3人大戰」

擺明送林書豪率鋼鐵人進季後賽？領航猿輸球主帥開酸

新北貢寮海岸「鵝仔菜」　東北角嚐鮮美味又營養

獨 ／老婦攀爬鳶嘴西稜迷途　老公林道賞鳥報案求援

日幣3種面額「新鈔曝光」將於2024年啟用　舊鈔可以這樣處理

岳政華致勝安MVP！德保拉開心拿首勝　兄弟8比5橫掃統一獅

【我推的孩子】巴哈觀看數一天破20萬！高橋李依親自跳劇中曲超可愛

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

大陸熱門新聞

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

夜間拍到尖嘴大眼怪鳥！竟是世上最神祕的鳥

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

公司抽獎！他爽中有薪休假365天

台名嘴稱陸高鐵「沒靠背」 中車反諷發文：靠乘客腳蹬提供動力

妹子強拉相親男開房！遭擋門爆氣問：你忍得住？

直播賣衣！服飾店女老闆「看粉絲狂斗內」脫了

快訊／大陸對台設禁航區　國台辦回應

婚鬧狂撕衣褲！新郎被脫到「剩一條紅內褲」

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

每年獎10億　上海寶山邀台商投資

更多熱門

相關新聞

一圖看新增13項檢舉項目！違停人行道可檢舉　拼今年第三季上路

一圖看新增13項檢舉項目！違停人行道可檢舉　拼今年第三季上路

為擺脫「行人地獄」惡名，立法院今(14日)三讀通過《道路交通管理處罰條例》修法，放寬恢復民眾檢舉交通違規項目13項，包括人行道、行人穿越道等違規臨停和違停，加上原有46項可檢舉項目，總計將有59項交通違規開放檢舉，目標拚今年第三季上路。

恢復違停檢舉等13項！交通違規修法34項一次看　不讓行人罰6千

恢復違停檢舉等13項！交通違規修法34項一次看　不讓行人罰6千

快訊／三讀通過！道交條例修法恢復民眾檢舉違停　不禮讓行人罰更重

快訊／三讀通過！道交條例修法恢復民眾檢舉違停　不禮讓行人罰更重

同事住家裡免租金　「會羨慕？」一票嚇搖頭

同事住家裡免租金　「會羨慕？」一票嚇搖頭

即／中央大學確認博士論文抄襲　鄭寶清道歉這樣說

即／中央大學確認博士論文抄襲　鄭寶清道歉這樣說

關鍵字：

交警繼父上班瀆職幽會檢舉繼女

讀者迴響

熱門新聞

獨／玖壹壹春風「二哥」自轟亡　他貼黑白合照悲悼

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

快訊／三讀通過！道交條例修法恢復民眾檢舉違停　不禮讓行人罰更重

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

老父親「堅持不讓請看護」　50歲孝子生日暴斃

16歲網美無照騎重機　嗆「危險你媽」自撞慘死

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！家中搜出乾燥大麻

終極大魔王來了！「他心痛噴5萬元」全場激怒

蝦皮手續費「5/1調漲」　賣家火大灌爆粉專

赴緬追愛「靜宜女」園區找到工作！　企業主身分曝光

超巨大乳牛屠宰場無力處理　「可幸福地活下去」

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面