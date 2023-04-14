交警官員上班帶妹回家「掐臀擁吻」！繼女聽忘情嬌喘崩潰檢舉

▲交警指導員上班時間約正妹回家幽會，甚至在茶室發生性關係。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大義滅親！山東省臨沂市一名曌姓女子指控，與母親結婚6年的繼父趁著上班時間，在自家車庫與身材姣好的正妹幽會，2人不但擁吻在一起，繼父還伸手抓住對方的臀部，不但瀆職還讓母親感到受傷，實在氣不過才出面檢舉。

綜合陸媒報導，曌女指控，繼父是臨沂市公安局交警支隊的某大隊指導員，2022年間竟然多次趁著上班期間，約了多名妙齡女子到家中車庫改裝的茶室幽會，不但有火熱擁吻、纏綿的畫面，繼父還把手放在對方的臀部，甚至還直接在茶室發生性關係，聲音全被監視器錄下，行為離譜至極。

曌女子說，繼父與母親結婚6年，一直以來彼此都有矛盾，事發前2人已經分居，直到他們母女發現了這段監視器畫面，驚覺繼父出軌，才終於狠下心來向官方檢舉。

▼曌女表示，她與媽媽發現繼父出軌，氣得向官方檢舉，不過事後都沒收到處分通知。（圖／翻攝微博）



此外，曌女還加碼爆料，繼父時常用交警指導員的身分收賄，該間茶室裡面擺滿了賄賂用的酒品、購物卡及等物品。事後曌女的繼父被停職接受調查，不過曌女遲遲沒有收到處分內容，直到後來不斷追問，才知道原來繼父已被做出處分，但當地政府完全沒公告。

臨沂市沂水縣紀委工作人員調查後表示，會給予黨內嚴重警告處分，至於政務的部分，則是由一級警長降為三級警長。對此，曌女孩說，希望有一份書面通報，但遲遲沒有收到，讓她相當不滿。

對此，當地紀委則說，書面通報相關的部分，需要聯繫市委宣傳部，他們的部門不方便答覆。