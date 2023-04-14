應曉薇控巴西代表處長涉貪　外交部：採購程序過程合法

▲中華民國外交部。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化驚傳墜樓，遺孀俞惠敏於日前撰寫公開信質疑牽扯高額官邸修繕費用及職場霸凌，要討公道。台北市議員應曉薇14日爆料，駐巴西聖保羅辦事處長馮光中疑涉貪汙，與廠商有對價關係。對此，外交部回應，處長職務宿舍修繕於2022年4月完工、5月驗收、6月27日核銷結案；王之化該年7月到任，完全沒有參與修繕案，也沒有參與該案經費核銷。

外交部表示，處長職務宿舍修繕在2022年4月完工、5月驗收，駐處將全案支出單據於6月初報回外交部審核，外交部並於6月27號核銷結案；而王之化在7月到任，所以完全沒有參與修繕案，也沒有參與該案經費核銷。

外交部說，經查，處長職務宿舍修繕採購程序及施工過程都符合政府採購法的規定，過程完全合法，相關文件也經得起檢驗。

接著外交部說，後因辦事處人員異動，王之化接任駐處總務工作後，另有經手承辦辦公室採購及維修業務，但完全與職務宿舍修繕無涉。外界對此或有混淆，外交部特此說明澄清。

最後，外交部強調，將籌組調查團儘速前往當地，針對外界關切各點進行瞭解，包括該處館舍維修、人員管理及經費支用等。俟調查工作完成，將會向王前組長家屬及外界清楚說明。

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