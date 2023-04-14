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快訊／猴痘個案即起開放「返家自主健康管理」　免住院隔離需符2條件

▲▼疾管署4/11疫情周報，疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／疾管署提供）

▲疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內本土猴痘疫情連爆，疾病管制署副署長羅一鈞今（14）日宣布調整個案處置相關流程，即起猴痘個案只要經醫師評估符合無住院治療照護需要，家中可1人1室等2條件，可返家自主健康管理，且依照病程分為兩階段，相關措施細節下周二疫情記者會說明。另猴痘疫苗第二階段預約開放首周已經有2.2萬人完成預約。

過去猴痘個案需治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離，根據疾管署統計，國內個案隔離最長達到37天，近期本土個案最長隔離28天，有患者表示關到快崩潰，引起隔離太久的討論。

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▲▼台南市出現國內首例猴痘個案，男子的大腿冒出數顆水疱。（圖／台南市衛生局提供）

▲國內首例猴痘個案，男子的大腿冒出數顆水疱，資料照。（圖／台南市衛生局提供）

疾管署先前已經召開專家會議，另與地方衛生單位、民間團體分別開會討論猴痘個案隔離處置標準，並於13日發布醫界通函宣布，猴痘個案符合條件可返家自主健康管理：

1.疑似或確診個案由臨床醫師依據其疾病狀況是否有重症或具重症風險因子，以及家中條件等因素綜合評估，若個案醫療上無住院治療照護之需要，且家中條件適合(可1人1室)，可返家自主健康管理

2.疑似個案經綜合評估無需立即收治住院，於依法通報並採檢後，得予以先行返家等待檢驗結果，請醫事人員協助衛教與提供「疑似猴痘個案衛教事項」並通知地方衛生單位，民眾需自主健康管理至檢驗結果陰性排除為止。

3.疑似個案出院返家後，如檢驗結果為陽性確診，由個案居住地縣市衛生單位聯繫通知個案陽性檢驗結果，並再次確認返家確診個案有無相關就醫需求，並依個案狀況進行後續住院或居家自主健康管理；另檢驗結果陰性個案，亦由個案居住地縣市衛生單位聯繫通知個案陰性檢驗結果及衛教。

4.確診個案經綜合評估無住院收治需求者，由地方衛生單位提供個案「猴痘個案居家自主健康管理事項」，依其自主健康管理階段提供不同衛教與建議，以及追蹤關懷等事宜。

▲▼猴痘疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

▲猴痘疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

規範也寫到，後續個案如符合結束各階段自主健康管理條件，由衛生單位協助安排個案就醫進行評估；請臨床醫師依「Mpox個案自主健康管理階段評估表」協助衛生單位完成個案自主健康管理階段評估，以作為結束2階段自主健康管理之依據。

羅一鈞說明，因應我國本土猴痘疫情，為兼顧醫療量能、民眾權益及社區防疫安全，加以猴痘初期症狀表現較不典型，不易與其他傳染病區分，為鼓勵「疑似即通報採檢」避免延遲診斷，針對疑似個案處置進行調整。

另經參考猴痘傳播力與侵襲率等相關國際文獻證據，以及先進國家對於猴痘確診個案之隔離政策與處置措施，又考量猴痘傳播具侷限性，須長時間密切接觸或親密接觸才有較高傳播風險，本波國際及本土疫情亦以性接觸傳播為主，國內個案之高風險接觸者監測迄今，未有發生感染情形，一般日常生活、工作接觸等感染風險低，爰依專家會議決議調整個案處置相關流程。

疾管署日前開放第一階段猴痘疫苗預約，3000名額不到10分鐘就被搶光，疾管署自10日下午2時起，開放第二階段猴痘疫苗接種意願登記，最新統計至今(4/14)日中午12時，完成接種意願登記之民眾為22,235人。

我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診25例病例，其中本土猴痘個案已經有18例，分布為台北市5例、新北市4例、高雄市3例、新竹縣2例，宜蘭縣、苗栗縣、新竹市、雲林縣各1例。疾管署11日公布資料顯示，目前僅2案還在住院隔離，其餘23例已經康復出院。

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