　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波蘭總理暗批馬克宏短視：烏戰敗中國恐馬上犯台

▲▼波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）。（圖／路透）

▲波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓13日綜合外電報導

波蘭總理莫拉維茨奇今天表示，歐洲人試圖加強與中國的關係，可能正犯下歷史性的錯誤。他還提到，如果烏克蘭被征服，「隔天」中國可能就會攻擊台灣。

法新社報導，莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天在美國華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）說：「他們目光短淺，指望在中國販售更多歐洲聯盟（EU）的產品，卻得付出巨大地緣政治代價，使我們提升而非降低依賴中國。」

「若干歐洲國家正試圖對中國犯下跟之前對俄羅斯一樣的錯誤。」

莫拉維茨奇此說顯然劍指法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），但未指名道姓。馬克宏日前訪中回程接受媒體訪問，表示歐洲要避免因台灣議題被捲入美中衝突，強調歐洲要戰略自主，不應成為美國附庸，此言論引發國際社會關注與批評。

莫拉維茨奇表示，「你不能今天保護烏克蘭，明天說台灣不關你的事」，他認為，「如果─但願不會發生─烏克蘭淪陷、被征服，隔天中國或許就會攻擊台灣」。

莫拉維茨奇還說：「歐洲自主聽起來很時髦對吧？但它意味把歐洲重心轉向中國，以及切斷與美國的關係。」

「如果戰略自主實際上意味搬石頭砸自己的腳，那我不太懂這個概念。」

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
16歲網美無照騎重機嗆「危險你媽」　下個月載21歲友人自撞慘
「孔子第74代」名醫性侵女患者！闖休息室色喊：每次都穿丁字褲
明2地有雷雨！下周2道鋒面接連報到　變天時間曝光
張育成連2戰先發　選到保送本季首度上壘
數據顯示通膨持續降溫　美股收紅383點、台積電ADR漲0.2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

五角大廈：普丁正抗癌化療　俄將領密謀故意輸掉對烏戰爭

美研究：ChatGPT能預測股價　分析師飯碗不保了

率團訪台遭中國制裁　美眾院外委會主席：榮譽勳章

波蘭總理暗批馬克宏短視：烏戰敗中國恐馬上犯台

五角大廈洩密案　FBI逮捕21歲國民警衛隊員

數據顯示通膨持續降溫　美股收紅383點、台積電ADR漲0.21%

北韓今晨宣稱：昨試射新型固體燃料洲際彈道導彈

快訊／加拿大西部外海發生規模6.0地震　暫無海嘯警報

路透：「五角大廈洩密案」鎖定嫌犯身分　空軍民兵將於今天被捕

密件揭俄烏今年「無望和談」　烏克蘭經濟去年萎縮29.1%

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

三重男趕時間求「開快點」遭拒　連飆髒話...運將直開警局提告

Jisoo新歌舞神同步《舞孃》《保庇》！　BLACKPINK齊跳「開花舞」超可愛＞＜

姚淳耀撞臉YouTuber鍾佳播！ 網看《模仿犯》狂出戲！2人合體「根本雙胞胎」

醉男痛毆17拳＋搶手機逃跑　願賠2萬和解...運將崩潰提告

超強幼柴鑽欄杆想越獄　以為大成功→牽繩還在

五角大廈：普丁正抗癌化療　俄將領密謀故意輸掉對烏戰爭

美研究：ChatGPT能預測股價　分析師飯碗不保了

率團訪台遭中國制裁　美眾院外委會主席：榮譽勳章

波蘭總理暗批馬克宏短視：烏戰敗中國恐馬上犯台

五角大廈洩密案　FBI逮捕21歲國民警衛隊員

數據顯示通膨持續降溫　美股收紅383點、台積電ADR漲0.21%

北韓今晨宣稱：昨試射新型固體燃料洲際彈道導彈

快訊／加拿大西部外海發生規模6.0地震　暫無海嘯警報

路透：「五角大廈洩密案」鎖定嫌犯身分　空軍民兵將於今天被捕

密件揭俄烏今年「無望和談」　烏克蘭經濟去年萎縮29.1%

25歲人氣樂團成員涉販毒被逮！　家中搜出乾燥大麻…網怕千萬神曲下架

赴緬追愛「靜宜女」氣場怪！　同學揭私下為人：沒來也無人發現

台版柬埔寨首腦「藍道」每天少觀所裝乖拔草　晚上下令虐殺豬仔

陪張孝全產房外等待…王柏傑哭了！　親曝未來規劃：跟謝欣穎有共識

保養品再貴也沒用！皮膚科醫師點名5個「變醜壞習慣」超多人犯

星宇航空美國線聯營的航空公司即將揭曉　及時提供轉機客服務

張育成無安打有保送、9上最後出局　光芒開季13連勝平記錄

Cover有意經營繁體中文市場　東京的香蕉時薪想徵在地化負責人

五角大廈：普丁正抗癌化療　俄將領密謀故意輸掉對烏戰爭

中國海事局發布9小時航行禁令：今日渤海北部進行軍演

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

國際熱門新聞

交不到女友　165男忍痛「斷骨增高」12公分

金龍魚閉口絕食　他扳開嘴賺翻了

路透：五角大廈鎖定洩密嫌　空軍民兵將被捕

14男激戰12女！破獲夜店大型雜交趴

數據顯示通膨持續降溫　美股收紅383點

福岡「18禁」拉麵名店爆紅！小孩禁入內

女頭痛到昏倒　發現寄生蟲在大腦築巢

即／加拿大外海發生規模6.0地震　暫無海嘯警報

密件揭俄烏今年無望和談　烏克蘭經濟萎縮29.1%

職棒「啦啦隊正妹」爆榨乾中年男粉　買名牌還清空25萬購物車

兒童公園18禁活春宮　男女3P全被目睹錄影

老公看A片　人妻崩潰：這是出軌

台人峇里島海關拍照稱被索賄　印尼海關回應了

美研究：ChatGPT能預測股價　分析師飯碗不保了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

玖壹壹演唱會倒數2天！春風突發黑白照悼念：來世見了

辦公室當眾大屠殺！男記者遭電鋸肢解慘死

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

愛上會很累的三大星座！

流籠失速下墜！台電3工人遭拋飛慘死

郭綜合為癌末病友辦婚禮完成心願

不是林襄！鄉民點名「新啦啦隊女神」是她

「最強海王」女教師無碼照曝！「小本本」詳記戰力

最美新娘結婚3個月遭出軌！丈夫鹹濕對話曝

《女兵》男星悄轉行「改當上班族」！

金鐘已婚男主持驚爆「偷吃ing」床照外洩

情侶「親密1舉動」每天都想要！妹子羞喊舒服

買透天與爸媽同住！他撞見「門外一幕」傻了

中國4/16禁航　交通部已發飛航公告

「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長

更多

最夯影音

更多
爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做

爭鮮76歲「阿嬤員工」搬7盒飯　汐止店做19年：要做到不能做
派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

派翠克為小S傳遭節目封殺！　葛斯齊被拒同台…現身全說了

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

11歲弟飆唱3語言歌曲　純熟嗓音吸引萬人觀看

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

挑戰單手拉單槓拿獎金　妹子10秒撐爆全場驚呼

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

員林後火車站道路封一半！租地6年不徵收...地主圍起

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面