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「購物站天后」涉炒股撈3千萬　扯出和旺案情侶炒手均遭聲押

記者黃翊婷／綜合報導

有「購物站天后」之稱的上櫃公司寶得利（5301）集團總裁張雅琍涉嫌炒股獲利將近3000萬元，日前被檢調約談後以80萬元交保。台北地檢署昨日（13日）指揮調查局發動第2波搜索，並約談曾涉入和旺掏空案的知名炒手廖昌禧及其女友魏莉儒等4人到案，經過漏夜偵訊，廖、魏2人均被聲押，魏的妹妹魏菁萍、提供炒股帳戶的江忠諺則各以10萬元交保。

▲▼ 寶得利炒股案，總裁張雅琍。（圖／記者劉昌松攝）

▲張雅琍。（圖／記者劉昌松攝，下同。）

檢調獲報，張雅琍涉嫌在2017年到2019年間，與外部金主合作，找股市炒手分2波段炒作寶得利股票，總計獲利將近3000萬元。專案小組1月發動首波搜索約談，當時張雅利被檢察官詹騏瑋諭令80萬元交保，寶得利財務主管兼發言人寧國輝則以50萬元交保，另外還有廖姓員工、涉嫌炒股的王士銘和邱曉慧，分別以10萬至25萬元交保。

▲▼寶得利「購物站天后」張雅琍炒股案，被告廖昌禧。（圖／記者劉昌松攝

▼▲廖昌禧（上圖）、魏莉儒（下圖中間者）。

▲▼寶得利「購物站天后」張雅琍炒股案，被告魏莉儒（中）。（圖／記者劉昌松攝

專案小組隨後繼續分析相關交易紀錄，經比對被告等人的說詞，發現曾涉入和旺掏空案的知名股市炒手廖昌禧和女友魏莉儒也涉案，因此在13日發動第2波搜索，將廖、魏等4人依違反《證券交易法》被告身分約談到案。

其中，魏莉儒因為和旺掏空案未到案而被通緝，如今又涉及寶得利炒股案，檢方經過漏夜複訊，認為她涉嫌重大且有逃亡之虞，因此向法院聲請羈押；而廖昌禧因為拿不出30萬元交保，同樣被檢方聲押。

此外，魏莉儒的妹妹魏菁萍和提供炒股張谷帳戶的江忠諺則各以10萬元交保。

▲▼寶得利「購物站天后」張雅琍炒股案，被告魏菁萍10萬交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲魏菁萍。

現年56歲的張雅琍過去結合旅行社、購物店，打造出一條龍式的陸客旅遊銷售模式，曾創下1天內上百團遊客到店消費的紀錄，而有「購物站天后」之稱，2012年入主上櫃公司寶得利，轉型為珠寶、精品與禮品設計、批發零售，也創下單店單月業績逾3億元的紀錄，堪稱商場女強人。

但近年因為疫情衝擊旅遊業，寶得利規劃朝餐飲、生技及遊戲等三階段轉型，沒想到卻發生炒股案，詳細的案情經過仍有待相關單位進一步調查釐清。

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