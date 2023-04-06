打敗漫威「超夯1動畫」上映日全台票房破3千萬　空降冠軍！眾喊扯

▲電影於4月5日上映。（圖／翻攝自Twitter）

記者施怡妏／綜合報導

任天堂旗下風靡全球的《超級瑪利歐兄弟》，近期推出全新動畫片《超級瑪利歐兄弟電影版》，於清明連假最後一天，4月5日上映，臉書粉專「台北票房觀測站」貼出5日全台單日票房，第一名就是《超級瑪利歐兄弟電影版》，上映首日票房就高達3234.7萬，掀起網友討論。

臉書粉專「台北票房觀測站」稍早發文，貼出昨（5）全台單日票房，第一名為《超級瑪利歐兄弟電影版》3234.7萬，第二名為《捍衛任務4》699.5萬，第三名為《龍與地下城：盜賊榮耀》461.1萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，網友驚呼，「週末後瑪利歐破億不意外，喜愛電玩當然電影絕不錯過」、「瑪利歐很好看唷」、「沒想到瑪利歐竟然這麼扯」、「上次看到動畫首日全台破3000萬，應該是鬼滅劇場版的時候」、「家庭客真的太可怕」、「隨著超級瑪利歐兄弟電影版上映，超級瑪利歐兄弟各種相關的電玩，也隨著熱賣，任天堂公司賺翻了」、「一天3000萬有點可怕欸，出乎意料」。

▲上映第一天便空降全台票房冠軍。（圖／翻攝自Twitter）

消息被轉發到PTT，有網友傻眼喊，「超級瑪利歐兄弟票房也太誇張了吧」，台灣一天就破3千萬了，「扯爆啦，比漫威還猛耶，真的有這麼好看嗎？」

對此，鄉民點出票房開出漂亮數字的原因，「可愛和情懷就值得賣爆了」、「有玩Switch的小孩都認識啊」、「老中青通吃」、「可以讓小朋友有一種冒險的感覺」、「家裡有Switch的可能超過一半會去」、「為了讓小朋友跟同儕有話題，很多家長全家出動了，剛好又趕上疫情逐漸結束這個時間段」、「一個小朋友想看，就至少要有一位大人帶著」。

《超級瑪利歐兄弟電影版》是由美國照明娛樂和日本任天堂共同製作，電影改編自任天堂的《瑪利歐》遊戲系列，日版聲優由宮野真守扮演「瑪利歐」、志田有彩扮演「碧姬公主」、畠中祐扮演「路易吉」，三宅健太扮演「 庫巴」，關智一扮演「奇諾比奧」，可說集結業界一線聲優。