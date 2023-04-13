曳引車西濱闖紅燈猛撞！小車「變一團廢鐵」駕駛慘死　他酒駕下場曝

▲新竹新濱快速道路2022年7月間發生死亡車禍，日前判決出爐。（資料圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者戴若涵／新竹報導

新竹台61線西濱快速道路與高濱路口處，2022年7月間發生一起嚴重車禍！一輛曳引車闖紅燈猛撞2部自小客車，撞擊力道猛烈，導致其中一台白色轎車整台車變形，釀1人死亡、1人受傷。警方獲報到場處理，經酒測發現，曳引車駕駛酒測值達0.39，日前法院判決出爐！

判決指出，賴姓曳引車駕駛2022年7月5日深夜在台中住處飲酒過後，仍於6日清晨6時許，從苗栗縣後龍鎮駕駛營業貨運曳引車出發。他6日清晨6時25分許，沿新竹市西濱快速道路由南往北行駛，行經西濱快路道路與高濱路口時，未注意車前狀況，貿然闖紅燈，當場撞上對向見左轉燈亮起而左轉的廖姓駕駛、張姓女駕駛。

廖男受有頭部多處外傷、左耳耳漏、右耳撕裂傷、四肢多處瘀傷等傷害，到院前心跳停止，經送醫急救後，仍不幸於當日上午7時32分宣告不治；張女則受有胸壁挫傷的輕傷，人並無大礙。而賴男吐氣酒精濃度為每公升0.39毫克，明顯酒駕。

新竹地方法院指出，賴男身為曳引車駕駛，明知道車輛噸位之重、動力之大，一旦發生事故，極有可能造成重大傷亡，開車理應更加謹慎，且新聞傳播媒體密集報導酒駕肇事致死事件，法律也明文禁止酒駕，賴竟仍無視酒駕上路。

法院考量賴男未與被害人家屬達成和解，依照駕駛動力交通工具，吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，因而致人於死，判他有期徒刑5年。全案仍可上訴。

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