北市高中生捐血率僅1.9%　議長戴錫欽帶頭捐血籲市府多宣傳

▲台北市議會議長戴錫欽帶頭響應捐血。（圖／戴錫欽辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

台市議會於12日開議，議長戴錫欽與台北捐血中心攜手松山、信義區各里長，在台北市議會大門旁舉辦捐血活動，解決目前台灣24歲以下年輕人捐血率逐年下降的問題；根據統計，24歲以下國人的捐血率，已從102年的14.69%下降到11.15%，捐血人數從14萬4090人降至6萬1408人。儘管身為議長，但戴錫欽仍親自帶領議會同事們共同響應。

據資料顯示，台灣的平均捐血率為8.08%，但24歲以下年輕人的捐血率從102年的14.69%下降到11.15%，捐血人數從14萬4090人降至6萬1408人。戴錫欽調閱資料發現，17歲以上的高中生，在111年全台北市高中職學生約8.1萬人中，捐血人數平均每年僅1500人、約1.9%，遠低於24歲以下年輕人的平均捐血率。另外，高中職生學生的捐血人數以106年的2378人與111年的1570人相比較，捐血人數減少808人，下降34%。

醫療財團法人台灣血液基金會指出，若這樣的狀況持續下去，2030年恐會面臨血荒，成為國安問題。隨著醫療科技的進步，缺血問題將影響民眾醫療用血安全，民眾應養成定期捐血的好習慣，避免民眾因一時熱情湧入捐血，造成血液保存恐過期的壓力。

台灣血液基金會強調，有部分民眾擔心捐血對身體造成負面影響，但事實上，研究指出，定期捐血可降低罹患心血管疾病風險、降低體內鐵質的沈積；此外，捐血能幫助檢視健康狀況，因為在捐血前會進行小型的健康檢查，將採集的血液拿去進行 13 項不同傳染病的檢驗測試，包括 B 型、C 型肝炎或愛滋病等，幫助及早發現身體的問題。

戴錫欽表示，希望透過自己的身體力行，能夠鼓勵民眾不分老少，評估自身身體狀況，共同為社會大眾盡一份心力，更期盼家長們可以與孩子攜手共同來捐血，養成孩子熱心助人的正向能量，讓孩子們知道捐血的善舉將會幫助到世界上有需要的人們。

戴錫欽也要求教育局、衛生局，未來能夠把健康捐血的概念及好處，透過課程設計，傳達給學子們，一方面有衛教常識的宣導，另一方面也透過鼓勵機制等誘因的設計，讓這樣的觀念能夠健康的傳遞，以提供年輕人的捐血率，更避免血荒發生。