「最強海王」女教師無碼照曝！劈腿48男家長　「小本本」詳記戰力

▲涉事女教師無碼照片曝光。（翻攝騰訊）
圖文／鏡週刊
有網友在大陸社群軟體爆料，大陸廣東廣州疑出現「最強女海王」教師，在半年時間同時交往48位男家長。更傳出情人節當天收到男家長們的紅包，金額高達人民幣20萬元（約新台幣90萬元）。
綜合陸媒報導，網傳指稱該女教師在6個月左右的時間內，和班級內的48名學生男家長發展不正當關係，光是在情人節收到的紅包，總金額就高達人民幣20萬元（約新台幣90萬元），平均每位男家長發出人民幣4,000元（約新台幣1.8萬元），收入遠遠超過作為教師的薪資。
目前在網路上傳出各種消息，女教師的樣貌跟著曝光，一頭黑長直，皮膚白皙，加上甜美的笑容，顏值的確很高。還有人指稱女教師有個「小本本」，詳細寫著每位家長的「長度」、「尺寸」、「使用時間」，包含家長贈送的「紅包金額」。而這48名家長似乎不知道彼此的存在，單純認為女教師就是「一心一意」的對待自己。
▲女教師眼睛雖然打碼照，仍看得出來長得十分白皙、漂亮。（圖／翻攝自搜狐）
▲網路上傳出各種消息，有人指稱女教師有一個小本本，記錄每位男家長們的資料及紅包。（翻攝騰訊）
種種消息曝光後，無論是家長或是女教師，都沒有人對此事回應，也引發不少關注，有網友調侃，「一個節日收入20萬（人民幣），年入百萬不是夢」「女版時間管理大師」「48位，真要爭分奪秒每日每夜的工作」「教育為本，育人為本，如果教師本身都沒有師德，那麼談何育人？」
「海王」是大陸網路流行語，泛指有著眾多的曖昧對象、花心的人，簡直就像生活在大海裡，所有的海洋生物都和他有著莫大的聯繫，跟「中央空調」一詞的意思相同，其源自於抖音影片的哏「本以為游進了哥哥的魚塘，沒想到哥哥是個海王」。
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