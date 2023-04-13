「最強海王」女教師無碼照曝！劈腿48男家長　「小本本」詳記戰力

▲涉事女教師無碼照片曝光。（翻攝騰訊）

圖文／鏡週刊

有網友在大陸社群軟體爆料，大陸廣東廣州疑出現「最強女海王」教師，在半年時間同時交往48位男家長。更傳出情人節當天收到男家長們的紅包，金額高達人民幣20萬元（約新台幣90萬元）。

綜合陸媒報導，網傳指稱該女教師在6個月左右的時間內，和班級內的48名學生男家長發展不正當關係，光是在情人節收到的紅包，總金額就高達人民幣20萬元（約新台幣90萬元），平均每位男家長發出人民幣4,000元（約新台幣1.8萬元），收入遠遠超過作為教師的薪資。

目前在網路上傳出各種消息，女教師的樣貌跟著曝光，一頭黑長直，皮膚白皙，加上甜美的笑容，顏值的確很高。還有人指稱女教師有個「小本本」，詳細寫著每位家長的「長度」、「尺寸」、「使用時間」，包含家長贈送的「紅包金額」。而這48名家長似乎不知道彼此的存在，單純認為女教師就是「一心一意」的對待自己。