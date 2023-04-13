職棒「啦啦隊正妹」爆榨乾中年男粉　買名牌還清空25萬購物車

▲日本職棒阪神虎啦啦隊爆出隊長亞子和一名男子有感情糾紛，讓她退出啦啦隊還可能要償還對方一筆款項。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

日本職棒阪神虎的啦啦隊傳出醜聞，24歲的阪神啦啦隊亞子傳出榨乾39歲的男粉絲，要對方清空購物車買了超過25萬日元（約台幣5.7萬）的東西，甚至還在花光對方錢後就想甩掉對方，還叫對方介紹新的人給她，而她本人也承認和該名男粉絲的關係，但表示「自己從未和對方要求過任何東西」。

▲阪神虎成績好，啦啦隊也受到歡迎，但如今啦啦隊卻爆出醜聞。

據《news-postseven》報導，阪神虎啦啦隊正妹亞子爆出向一名39歲的男粉絲予取予求，先清空25萬日圓的購物車後，又到了唐吉軻德買了2萬元（約台幣4588元）的東西，全部都由男子結帳，結果約兩週後亞子就甩了對方，並表示「無法再和你出去了」，更透露剛開始出去約會時，對方說只要買2、3萬日圓的禮物給她就好，甚至主動要和男方交往，來索取更多禮物。

對此亞子也向《週刊文春》回應，自己從未跟對方要求任何東西，甚至拒絕了很多次，她也出示對話紀錄，表示對方是恐怖情人，自己曾向警察求救，並表示曾要把25萬日圓退還給對方，但對方卻因被分手威脅，她當啦啦隊長站在人前要小心一點，「我朋友是甲子園的贊助商，還是做點好事吧」。

39歲的男子經營房地產生意，他因被啦啦隊女神甩，因此大爆兩人感情事，更要求球隊要把亞子退出團隊並退還所有的款項，如今亞子失去隊長職位，但阪神虎官網依舊還有亞子的照片，他也向版神虎表達抗議。對此阪神虎辦公室則回應「無法回答」。

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